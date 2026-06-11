Es oficial: confirman que habrá vuelos desde México a más de 130 países desde junio de 2026

Las vacaciones de verano traen sorpresas para el mercado aéreo en territorio mexicano gracias a una alianza inesperada que expandirá las opciones de viaje de forma notable. Nuevos destinos internacionales quedan disponibles para quienes buscan salir del territorio nacional en las próximas semanas y planean rutas que antes requerían múltiples escalas complejas.

Este ajuste en la oferta aérea promete transformar por completo los hábitos de traslado de miles de usuarios locales durante el presente año. El mercado de aviación nacional reporta modificaciones estructurales debido a contratos comerciales de gran alcance que entran en vigor de manera inmediata para impactar positivamente a cuatro continentes.

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¿Qué beneficios tienen los pasajeros con este nuevo acuerdo aéreo?

Volaris y Turkish Airlines firmaron un acuerdo de código compartido que conecta la red doméstica mexicana con los vuelos internacionales de la aerolínea turca. El convenio entró en vigor el 3 de junio de 2026 y representa el acceso directo a más de 130 países desde México.

Bajo este esquema, un pasajero adquiere un solo itinerario y documenta su equipaje hasta el destino final, de acuerdo con las regulaciones aplicables. La protección cubre todos los segmentos del viaje, lo que elimina la incertidumbre que generan las conexiones entre aerolíneas distintas.

Los clientes de Turkish Airlines vuelan desde Estambul hasta Ciudad de México o Cancún, y desde ahí conectan a cualquier destino de la red de Volaris. Los usuarios de Volaris, por su parte, acceden a toda la cobertura internacional de Turkish Airlines, que es una de las aerolíneas con presencia en más países del mundo.

¿Qué otras alianzas tiene Volaris para ampliar vuelos en México?

El acuerdo con Turkish Airlines no es el único movimiento estratégico de Volaris. A finales de 2025, la aerolínea anunció su alianza con Viva Aerobus para conformar un nuevo grupo aéreo conjunto en México.

Los accionistas de ambas empresas aprobaron la operación en marzo de 2026. Sin embargo, la fusión a nivel holding aún requiere la autorización de las autoridades antimonopolio mexicanas. Volaris solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorización para el aumento de capital necesario para concretar la operación con Viva Aerobus.

¿Hacia dónde vuela la red internacional desde México?

Los pasajeros conectan de forma directa con más de 130 países mediante la infraestructura global de la empresa turca, rompiendo las barreras tradicionales de distancia. La cobertura abarca destinos específicos en Europa, Medio Oriente, Asia y África a través de los centros de conexión principales que ya operan con normalidad.

La empresa mexicana mantiene planes paralelos para expandir sus operaciones en el mercado de bajo costo mediante alianzas estratégicas de gran escala. La fusión con Viva Aerobus avanza en los comités internos tras la aprobación unánime de sus socios comerciales, aunque el holding todavía espera los dictámenes regulatorios correspondientes.

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