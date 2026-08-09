Últimos días y adiós a un importante apoyo en Sinaloa: hasta el 15 de agosto permanecerá abierto el registro para este grupo de trabajadores

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que el 15 de agosto vencerá el plazo de registro para que los productores de maíz blanco en Sinaloa soliciten el subsidio federal.

Las autoridades del sector agrícola aclararon que el trámite puede cerrar de forma anticipada si se alcanza la cuota máxima de 26,800 trabajadores inscritos antes de la fecha límite. La titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, junto a la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, urgieron a los agricultores a completar su expediente para asegurar la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

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¿Cuándo concluye el registro para el subsidio a productores de maíz en Sinaloa y por qué podría cerrar antes?

La ventana de inscripción en Sinaloa cerrará definitivamente el 15 de agosto o en el momento exacto en que se complete el padrón límite de 26,800 productores beneficiados en la entidad.

El calendario operativo y las condiciones del trámite establecen los siguientes puntos de atención:

Límite de inscripción: disponible hasta el 15 de agosto o hasta agotar la disponibilidad de los 26,800 lugares.

disponible hasta el 15 de agosto o hasta agotar la disponibilidad de los 26,800 lugares. Periodo de subsanación: el 21 de agosto se establece como la fecha límite para corregir observaciones o inconsistencias en los expedientes.

el 21 de agosto se establece como la fecha límite para corregir observaciones o inconsistencias en los expedientes. Entrega de tarjetas: dispersión los plásticos bancarios para recibir el depósito directo sin intermediarios ni cobro de comisiones.

¿De qué trata el incentivo económico y dónde deben inscribirse los productores de maíz de Sinaloa?

El apoyo económico impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural otorga un estímulo de 800 pesos por tonelada por parte del gobierno federal, sumado a un complemento de 400 pesos por tonelada del gobierno estatal y 500 pesos adicionales para gastos de financiamiento del cultivo. La estrategia busca ordenar la comercialización de 3.5 millones de toneladas de maíz blanco en el estado.

Las vías de atención digital y presencial para gestionar el registro y resolver dudas sobre la documentación incluyen:

Contacto por correo electrónico: atencion.productormaiz@agricultura.gob.mx y atencion.ventanillamaiz@agricultura.gob.mx.

atencion.productormaiz@agricultura.gob.mx y atencion.ventanillamaiz@agricultura.gob.mx. Recepción presencial: oficinas de la Representación de la SADER en Sinaloa ubicadas en el municipio de Culiacán.

El programa de ordenamiento agrícola liquida adeudos a centros de acopio para brindar certidumbre financiera a las familias del campo.

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