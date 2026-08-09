UNAM 2026: Fecha límite por estado para sacar cita para el Examen de Control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que más del 70% de los candidatos al Examen de Control ya realizaron sus inscripciones y ya cuentan con su cita son fechas, sedes y horarios.

Por esta razón, la UNAM informó en tiempo y forma cuál es la fecha límite por estado para realizar este proceso indispensable para realizar esta segunda prueba.

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¿Qué es el Examen de Control de la UNAM 2026?

Se trata de una prueba presencial y obligatoria que tiene el propósito de validar los resultados obtenidos en el primer examen de admisión en línea tras detectarse irregularidades y anomalías estadísticas.

La UNAM señaló que esta nueva prueba se realizará únicamente a los estudiantes seleccionados, quienes deben obtener una cita con fecha, sede y horario.

#BoletínUNAM Más de 43 mil aspirantes ya tienen fecha y sede para el Examen de Control Presencial > https://t.co/bw3uZdS5jL pic.twitter.com/QRK3bLLNn7 — UNAM (@UNAM_MX) August 10, 2026

¿Cuál es la fecha límite para sacar la cita para el examen de control de la UNAM?

Hasta el momento, existe aproximadamente un 30% de aspirantes que aún no han realizado su inscripción al Examen de Control de la UNAM 2026. Es importante que si fuiste seleccionado cumplas con este proceso en tiempo y forma, para que puedas participar por un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

El Examen de Control de la UNAM se llevará a cabo en cuatro entidades de la República mexicana, del 12 al 19 de agosto. Sin embargo, no existe una fecha límite general para realizar la inscripción. Las fechas límite por estado para realizar la inscripción al Examen de Control de la UNAM 2026 son las siguientes:

CDMX : Domingo 16 de agosto de 2026

: Domingo 16 de agosto de 2026 León, Guanajuato : Martes 11 de agosto de 2026

: Martes 11 de agosto de 2026 Tijuana, Baja California : Viernes 14 de agosto de 2026

: Viernes 14 de agosto de 2026 Oaxaca, Oaxaca: Miércoles 12 de agosto.

Y es que, la Máxima Casa de Estudios informó que los aspirantes tendrán como fecha límite para obtener su cita hasta un día antes de que se aplique la prueba.

¿Dónde y cuándo se aplica por estado el Examen de Control de la UNAM 2026?

Tras dar a conocer la decisión de aplicar un nuevo examen a los aspirantes a licenciatura, la UNAM también dio a conocer las distintas fechas y sedes por estados:

León, Guanajuato : 12 y 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum.

: 12 y 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum. Oaxaca, Oaxaca : 13 de agosto en el Hotel San Felipe.

: 13 de agosto en el Hotel San Felipe. Tijuana, Baja California : 15 y 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

: 15 y 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID. Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes (Av. Río Churubusco y Añil s/n, Iztacalco).

Examen de Control UNAM 2026: Pasos para sacar la cita

Si fuiste seleccionado para realizar el Examen de Control de la UNAM 2026 y aún no obtienes tu cita, no te preocupes, pues aún estás a tiempo de realizar este proceso. Solo sigue estos sencillos pasos:

Entra al portal oficial del concurso de selección de ingreso a licenciatura de la UNAM

del concurso de selección de ingreso a licenciatura de la UNAM Accede a la sección TU SITIO

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Recuerda, es indispensable que acudas a la sede que te corresponde en tiempo y forma para que puedas participar nuevamente en el concurso de selección de la UNAM 2026.

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