Volaris abre las rutas Acapulco-Querétaro y Zihuatanejo-Puebla; operarán en estos días

El estado de Guerrero continúa buscando expandir su turismo nacional con la apertura de nuevas rutas a otras entidades del país, por lo cual recientemente se dio a conocer que la aerolínea Volaris llegó a un acuerdo para abrir nuevos itinerarios como el de Acapulco-Querétaro, así como el de Zihuatanejo-Puebla.

Fue desde el Aeropuerto Internacional de Acapulco, uno de los más importantes de nuestro país, que se presentaron oficialmente las nuevas rutas de vuelo de la compañía antes mencionada, las cuales estarán iniciando operaciones un par de días antes del arranque del Mundial 2026.

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Volaris anuncia nuevas rutas: Esta es la lista completa de los destinos nacionales e internacionales Volaris amplía su red de vuelos con nuevas rutas nacionales e internacionales, con conexiones entre México, EUA y Centroamérica con mayores opciones de viaje. 19 febrero, 2025

¿Cuándo se abren las dos nuevas rutas de Volaris en Guerrero?

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por la aerolínea Volaris, las nuevas rutas desde Guerrero comenzarán operaciones a partir del próximo 2 de junio de este 2026, esto como parte de su estrategia para fortalecer la conectividad turística y de negocios en el país.

Es importante señalar que la apertura de estas nuevas rutas, se dará nueve días antes del inicio del Mundial 2026 que se vivirá en la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.

¿Qué días se podrá volar de Acapulco a Querétaro con Volaris?

Se señaló que la ruta Acapulco-Querétaro contará con frecuencias programadas en días específicos de la semana, esto con el beneficio de vuelos entre semana así como en fines de semana para beneficiar todas las actividades de la ciudadanía.

La ruta Acapulco-Querétaro estará abierta los días martes, jueves y domingos, esto con la finalidad de poder brindar servicios turísticos o de negocios, lo cual amplía aún más la oferta para las y los pasajeros.

¿Qué días se podrá volar de Zihuatanejo a Puebla con Volaris?

En el caso de la ruta Zihuatanejo–Puebla, los vuelos también estarán disponibles en días determinados, priorizando la demanda turística hacia la costa guerrerense.

Los días quedaron establecidos de la siguiente manera:

Martes

Jueves

Sábado

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