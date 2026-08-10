Comienzo de semana tormentoso; México azotado por el monzón hoy 10 de agosto

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que este lunes 10 de agosto, comienzo de semana, será un día tormentoso para México, puesto que se espera que el monzón ocasione fuertes lluvias que estarán acompañadas por caída de granizo.

Además, México ya está rodeado de tres potenciales ciclones en el océano Pacífico, los cuales prometen formarse en un transcurso de seis días.

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¿En dónde lloverá hoy 10 de agosto?

Se pronostican lluvias fuertes en:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Sonora

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

¿Cómo será el clima hoy en CDMX y Edomex?

Para la Ciudad de México (CDMX) se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco y con presencia de bruma. Durante la tarde se prevé ambiente cálido y luego muy lluvioso.

En el caso del Estado de México (Edomex) las lluvias originarán un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

¿A qué hora lloverá hoy?

La lluvia comenzará aproximadamente a las 2:00 de la tarde, por lo que te recomendamos cargar con chamarra y paraguas para que te protejas

¿Ola de calor infernal?

Aunque las lluvias destacarán también se prevén temperaturas infernales de hasta 45° C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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