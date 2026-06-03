Confirmado en San Luis Potosí: abrirán un libramiento de 60 km para desahogar la carretera 57

Una nueva autopista de 60 kilómetros comenzará a operar a inicios de 2027 con la intención de reducir la cantidad de tráileres que actualmente circulan por la carretera federal 57, especialmente en el tramo que conecta San Luis Potosí con Querétaro.

Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos, confirmó que la obra se desarrolla en el municipio de Villa de Reyes y permitirá que numerosos vehículos de carga continúen su trayecto sin necesidad de atravesar algunas de las zonas con mayor tránsito del estado.

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La carretera 57 tendrá una nueva ruta para el transporte pesado

Miles de vehículos utilizan diariamente la carretera 57 para mover mercancías entre el centro y el norte del país. El constante paso de tráileres ha provocado saturación en algunos de sus tramos, especialmente en las cercanías de San Luis Potosí.

Ante esto, autoridades decidieron construir este libramiento en Villa de Reyes, cerca de la carretera 37, y servirá como una ruta alterna para parte del transporte que hoy utiliza la carretera 57.

El trazado tendrá conexión hacia los límites con el municipio guanajuatense de San Luis de la Paz. Desde ese punto, los conductores podrán incorporarse a la nueva vía para evitar algunos de los sectores con mayor carga vehicular.

¡Terror en la Carretera 57! 🚛🚨 Un video captó el momento exacto en que un trailero arremetió repetidamente a un auto particular en San Luis Potosí, obligándolo a salir de la vía hacia la terracería pic.twitter.com/zXAyJU81cY — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 3, 2026

Más adelante, el libramiento cruzará la carretera federal 57 en el tramo San Luis Potosí-Querétaro y enlazará con el Libramiento Oriente. Esto permitirá a los transportistas continuar su recorrido hacia el norte del país sin pasar por zonas con mayor concentración de vehículos.

La ruta también permitirá conectar con otros proyectos carreteros en desarrollo, como las autopistas Ventura-Peyote y San Luis-Matehuala.

¿Qué significa que será una autopista tipo A4?

Uno de los aspectos menos conocidos del proyecto es que fue planeado como una autopista tipo A4. De acuerdo con la clasificación utilizada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la nomenclatura combina el tipo de carretera y el número de carriles, por lo que una vía A4 corresponde a una carretera tipo A con cuatro carriles de circulación.

Según autoridades, otras zonas que podrían beneficiarse son:

Zona Industrial de San Luis Potosí

Villa de Pozos

Parques WTC III y Colinas

Desarrollos logísticos ubicados en Zaragoza

La obra es desarrollada por Grupo META mediante una concesión federal supervisada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla una inversión superior a los 20 mil millones de pesos.

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