Megacorte de agua OFICIAL en Hidalgo: Colonias se quedan sin servicio del 11 al 14 de agosto

Un nuevo megacorte de agua afectará a vecinos del municipio de Pachuca, en el estado de Hidalgo, durante la segunda semana de agosto. La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la red hidráulica, por lo que se suspenderá el servicio en algunas colonias.

Si vives en Pachuca, consulta si tu colonia está en la lista.

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¿Por qué no hay agua en Pachuca hoy?

A través de un comunicado la Caasim dio a conocer a los habitantes de Pachuca que sus técnicos llevarán a cabo labores de mantenimiento en el múltiple de salida de la línea que conduce del rebombeo La Paz 1 al tanque Cubitos 2.

Estos trabajos tienen la finalidad de mejorar la infraestructura hidráulica que suministra agua potable a las familias pachuqueñas, para que cuenten con una mejor calidad del servicio. Las fechas clave del corte de agua en Pachuca son las siguientes:

Inicio del corte de agua: Martes 11 de agosto de 2026 , a partir de las 06:00 horas

, a partir de las 06:00 horas Fin del corte de agua: Miércoles a las 18:00 horas; sin embargo, el servicio de agua potable se regularizará por completo en un lapso de 72 horas.

Corte de agua Pachuca Anuncian un megacorte de agua en Pachiuca de 72 horas. (Facebook)

Lista de colonias que no tienen agua en Pachuca

El aviso llega con varios días de anticipación con el propósito de que los ciudadanos puedan tomar las precauciones necesarias y almacenar el líquido necesario para varias actividades diarias del hogar.

Las colonias que se quedan sin agua en Pachuca, a partir del martes 11 de agosto son las siguientes:

Periodistas

Maestranza

Constitución

Rojo Gómez (parte baja)

Morelos

Aquiles Serdán

Santa Julia

Cuesco

Hilaturas de Pachuca

Real de Pachuca

San Marino

Palmitas

Lomas Residencial Pachuca (parte baja)

El organismo aseguró que también implementará un servicio de apoyo con pipas de agua para las zonas que resulten con mayor afectación. No obstante, invitan a la población a almacenar agua en tinacos, tambos y cubetas y a administrar el líquido de forma responsable.

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