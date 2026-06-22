Chihuahua planea 8 nuevas rutas aéreas: cuándo podría arrancar el vuelo a El Paso, Texas

El estado de Chihuahua analiza la apertura de ocho nuevas rutas aéreas, según informó el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos. No obstante, el principal freno para su puesta en marcha es el incremento en los costos de los energéticos, un factor que ha impactado al sector aéreo a nivel global.

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¿Cuándo podría arrancar el vuelo directo entre Chihuahua y El Paso, Texas?

De acuerdo con Gómez Gallegos, la conexión aérea entre Chihuahua y El Paso, Texas, podría concretarse durante el segundo semestre de 2026.

El secretario adelantó además que sostendría una reunión con el director general de Mexicana para explorar nuevas alternativas de conectividad que incluyan vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y, posteriormente, la posibilidad de enlazar con otros destinos nacionales e internacionales.

El funcionario estimó, además, que antes de finalizar el año podrían ponerse en operación entre seis y siete nuevas rutas aéreas, aunque reconoció que el avance de estos proyectos dependerá del contexto internacional y de factores externos, como el conflicto en Medio Oriente.

Chihuahua negocia con Mexicana, Aeroméxico, Viva y TAR para incrementar su conectividad aérea. (a21)

¿Qué otras rutas aéreas analiza Chihuahua además de El Paso?

“Estamos creando rutas nuevas no solamente con Mexicana, sino también con Aeroméxico, Viva y TAR“, señaló el funcionario. Entre las alternativas en análisis destacan:

Más frecuencias hacia Monterrey y la CDMX

y la Nuevas conexiones con Tijuana y Baja California Sur

y Fortalecimiento de la conectividad con el oeste de Estados Unidos

Una ruta entre Creel y La Paz, Baja California Sur

Gómez Gallegos sostuvo que la administración estatal tiene como prioridad ampliar la conectividad aérea de Chihuahua para facilitar la llegada de visitantes, apoyar la actividad turística y fortalecer el desarrollo económico en las distintas regiones del estado.

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