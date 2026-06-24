Apagón CFE 25 de junio: Lista de colonias del sureste de México que se quedan a oscuras hasta por 8 horas

¡Carga tu celular! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un apagón programado para este jueves 25 de junio en varias colonias del sureste de México, ubicadas en el estado de Campeche.

Cientos de familias y negocios se verán afectados por un periodo de hasta ocho horas, mientras se realizan trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. En adn Noticias, te contamos cuáles son las colonias que se quedan sin luz hoy en Campeche y cuál es la hora exacta del corte.

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Apagón CFE: Cortan la luz en Campeche hoy 25 de junio

A través de un comunicado en redes sociales, la CFE informó a vecinos de al menos siete colonias en el municipio de Carmen, en Campeche, que se quedarán sin luz este jueves 25 de junio.

La compañía de luz explicó a los usuarios que se realizarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del municipio de Carmen. Asimismo, informó que por seguridad de los técnicos es necesario interrumpir, de manera temporal, el suministro de energía eléctrica en diversos sectores del municipio.

apagón-cfe-campeche Hora exacta y colonias afectadas por apagón de la CFE este 25 de junio. (Facebook)

Lista de colonias que se quedan sin luz hoy 25 de junio

De acuerdo con lo informado por la CFE estatal, el corte de luz en Campeche se llevará a cabo en las siguientes fecha y hora:

Fecha : Jueves 25 de junio

: Jueves 25 de junio Horario: De las 0:8:00 a las 16:00 horas

El apagón de la CFE este 25 de junio afectará a las siguientes colonias del municipio de Carmen:

Avenida Camarón, colonia Justo Sierra

Puerto Rico

Antorcha Campesina

Atasta

San Antonio Cárdenas

Nuevo Progreso

Emiliano Zapata

La CFE informó que el corte programado tendrá una duración máxima de ocho horas y el servicio de luz será restablecido en el menor tiempo posible en cuanto queden concluidos los trabajos de reparación.

Recomendaciones en caso de apagón CFE

Es muy importante que tomes precauciones en caso de un corte de luz programado de la CFE, para que tus aparatos eléctricos no sufran daños.

Carga tu celular y tablet para que puedas mantenerte en contacto o realices tu trabajo

y tablet para que puedas mantenerte en contacto o realices tu trabajo No abras el refrigerador continuamente , a fin de que se mantenga la temperatura

continuamente , a fin de que se mantenga la temperatura Desconecta los aparatos sensibles como tu computadora, microondas, pantallas

sensibles como tu computadora, microondas, pantallas No conectes tus aparatos de forma inmediata, sera unos 20 minutos después de que se restablezca el servicio de luz

Si alguno de tus aparatos resulta dañado por un apagón de la CFE puedes solicitar el pago en las oficinas de la compañía de luz. Te contamos cómo hacerlo en este ENLACE.

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