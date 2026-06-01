CFE: Corte deja sin luz a varias zonas de México el 1 y 2 de junio; lista de colonias y horarios sin electricidad

¿Te quedaste sin luz? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicia el mes de junio con varios cortes de luz programados, que afectarán a familias y negocios de varias zonas del país.

Los primeros cortes de luz del mes de junio afectan a colonias de los estados de Sinaloa y Chiapas. Te contamos la lista definitiva de colonias que se quedan sin suministro de energía eléctrica por algunas horas este 1 y 2 de junio.

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¿Dónde hay corte de luz hoy en México?

La Comisión Federal de Electricidad informó que habrá un corte de luz programado en algunos municipios de Chiapas, ya que las cuadrillas de la CFE estarán realizando trabajos de reparación y mantenimiento en la red eléctrica.

Los trabajos se realizarán este lunes 1 de junio en Huehuetán Estación; por lo que se registran casas y negocios sin luz en los siguientes municipios costeros:

Mapastepec

Tonalá

Huixtla

Tapachula

Los trabajos obedecen a que en dichos sectores se han registrado recientemente cortes, apagones y baja intensidad en el suministro. La CFE informó que se espera que el servicio quede restablecido a partir de las 16:00 horas o cuando hayan terminado los trabajos en la zona.

No habrá luz en varias colonias de Sinaloa este 2 de junio

Pero los apagones programados de la CFE se realizan en todas las entidades de la República, a lo largo del año. En este caso, toca el turno a una región de Sinaloa, donde se realizarán trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con lo informado por la CFE estatal, este martes 2 de junio, se tiene previsto un corte de luz programado que afectará principalmente a la localidad de Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El corte de luz en Topolobampo tendrá una duración de hasta 6 horas, de entre las 7:00 a las 13:00 horas.

¿Cómo cuidar los aparatos en los cortes de luz de la CFE?

Durante la temporada de calor crece la demanda de energía eléctrica en los hogares, por la necesidad de poner a funcionar sistemas de refrigeración. Por esta razón, la CFE considera que las reparaciones y el mantenimiento de la infraestructura eléctrica se vuelve indispensable.

No obstante, estos cortes de luz programados pueden dañar aparatos eléctricos, si no se toman las precauciones correspondientes. De acuerdo con la CFE en caso de un apagón programado debes hacer lo siguiente:

Desconecta tus aparatos eléctricos al menos 10 minutos antes de que inicie el corte de luz

al menos 10 minutos antes de que inicie el corte de luz No conectes tus aparatos en cuanto regrese la luz , espera unos minutos para que se regularice el voltaje

, espera unos minutos para que se regularice el voltaje No conectes enseguida el refrigerador

Usa Sistemas Electrónicos de Energía Ininterrumpida (SEEI), también conocidos como “no breaks”

Usa reguladores de voltaje y no sobrecargues los multiconectores

¿La CFE me puede pagar los aparatos dañados?

La respuesta es sí. Simplemente debes seguir un proceso sencillo para corroborar que la descompostura se debió a variación en el voltaje o a un apagón de la CFE.

Para conocer una guía fácil para que la CFE te pague tus aparatos dañados dale clic a este ENLACE.

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