El balneario en Hueyapan, Morelos, que combina albercas cristalinas con la naturaleza del volcán Popocatépetl y cuesta $40 pesos: días, horarios y cómo llegar

En las faldas del volcán Popocatépetl se encuentra el Centro Recreativo Las Mesas, un balneario familiar ubicado sobre la carretera Hueyapan–Tlacotepec, en el municipio indígena de Hueyapan, Morelos.

De acuerdo con el directorio especializado Balnearios en Morelos, la entrada cuesta solo $40 pesos por persona, además de manejar un horario amplio de 8:00 a 18:00 horas, todos los días.

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¿Qué se puede hacer en el Balneario Las Mesas?

A comparación de los grandes parques acuáticos de Morelos, Las Mesas es considerado un espacio sencillo e íntimo para nadar, descansar y pasar el día en familia, lejos de todo y en un ambiente contenido y repleto de calma.

Entre sus principales atractivos se encuentran:

Dos albercas

Chapoteadero infantil

Zona de clavados

Áreas verdes

Senderos para caminar

Juegos infantiles

Palapas

Asadores

Mesas y zonas de descanso

El directorio especializado Balnearios en Morelos también menciona la posibilidad de realizar actividades de pesca y preparación de trucha. Sin embargo, es necesario confirmar directamente con el establecimiento si están disponibles durante la fecha de la visita.

¿Qué servicios ofrece durante la estancia?

El centro recreativo dispone de espacios para permanecer varias horas e incluso acampar como:

Restaurante

Tienda de miscelánea

Venta de alimentos y bebidas

Zona de campamento

Sanitarios

Palapas y asadores

Áreas de convivencia

No hay tarifas públicas para el campamento, la renta de palapas o los servicios adicionales. Tampoco se informa si está permitido ingresar alimentos y bebidas, por lo que estos detalles deben consultarse antes de acudir.

¿Cuál es la ruta desde Cuautla?

Desde Cuautla, una de las rutas habituales en automóvil es:

Salir de Cuautla con dirección a Yecapixtla.

Continuar hacia Tetela del Volcán.

Seguir los señalamientos rumbo a Hueyapan.

Atravesar la zona urbana del municipio.

Incorporarse a la carretera Hueyapan–Tlacotepec.

Continuar hasta encontrar el acceso al Centro Recreativo Las Mesas.

Documentos del Gobierno de Morelos identifican el corredor Cuautla–Tetela del Volcán–Hueyapan–Tlacotepec como una vía de comunicación de esta región. Como el balneario se localiza en una zona rural, es recomendable descargar la ruta antes de salir y revisar las condiciones del camino.

Para solicitar información, el directorio Balnearios en Morelos proporciona el número 735 164 4061. Antes de viajar se puede preguntar por el precio actualizado de la entrada y horario de servicio.

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