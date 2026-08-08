Cambios en el trámite de la visa americana 2026 y para quiénes aplica

¡Atención solicitantes de visa americana 2026! La Embajada de Estados Unidos en México informó, a través de sus canales oficiales, que algunas personas tendrán que realizar un paso extra en el proceso para obtener el documento que permite ingresar legalmente al país.

La medida aplica para aquellos que solicitan las visas tipo B1, C1D, I, TN o TD. ¿Cuál es el paso adicional que se debe cumplir? En adn Noticias te proporcionamos todos los detalles para que no se retrase tu trámite.

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¿Para quiénes son las visas para las que hay modificaciones en 2026?

Visa B1: Es para viajes temporales de negocios. Sirve para asistir a juntas, conferencias, negociar contratos o realizar consultorios con proveedores. No permite radicar ni recibir un sueldo local en EUA.

Visa C1/D: Es la combinación de visa de tránsito y tripulante. Está dirigida a personas que trabajan a bordo de aerolíneas comerciales (pilotos, sobrecargos) o barcos (marinos) y necesitan entrar al país para abordar o conectar su transporte de trabajo.

¿Solicitas una visa B1, C1D, I, TN o TD? ¡Atención!

· Envía tu carta laboral o contrato por correo electrónico después de tu cita de biométricos en CAS.

· No deje documentos originales en el CAS.

· El documento debe ser PDF y no exceder 2MB. Otros formatos (imágenes, fotos, Word)… pic.twitter.com/FHVWpuXYYd — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 6, 2026

Visa l: Corresponde a representantes de medios de información y periodistas extranjeros. Es para miembros de prensa, radio, cine o televisión que viajan temporalmente para realizar coberturas informativas de su medio.

Visa TN: Es una visa de trabajo para profesionistas amparada por el tratado T-MEC (México, EUA y Canadá). Permite a ciudadanos mexicanos cualificados laborar temporalmente en un puesto profesional específico aprobado.

Visa TD: Es la visa para dependientes (cónyuge e hijos menores de 21 años) de un trabajador con visa TN. Permite a la familia acompañar y vivir en el país durante la estancia del profesionista, aunque no autoriza al titular de la TD a trabajar.

¿Cuál es el paso extra para la visa americana 2026?

La Embajada indicó que quienes soliciten estas visas deberán enviar su carta o contrato laboral después de acudir a su cita de biométricos en el CAS.

El documento debe enviarse únicamente en PDF al correo MexicoCityNIVemploymentletter@state.gov. En el asunto deberán escribir en mayúsculas el tipo de visa, nombre completo y número de pasaporte.

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