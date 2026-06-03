La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó sobre un apagón masivo que comenzó el lunes 1 de junio 2026 y concluirá el viernes 5, en distintas colonias de México.

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¿Dónde hay apagón masivo CFE en México hoy?

Las afectaciones tendrán lugar al sur de Veracruz, donde hay cortes de luz programados como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica.

Apagón masivo CFE hoy: ¿En qué colonias de Veracruz hay corte de luz hasta el 5 de junio?

Entre las zonas que registrarán apagones se encuentran diversas colonias de Coatzacoalcos, sectores de los municipios de Nanchital e Ixhuatlán del Sureste.

4 de junio

De 06:00 a 14:00 horas: Centro de Coatzacoalcos

De 09:00 a 14:30 horas: Ixhuatlán del Sureste, colonia Las Águilas. Así como en Nanchital: colonia 1 de mayo, Brunet, Lázaro Cárdenas

De 10:00 a 15:00 horas: Aguilera, carretera Sayulita de Alemán, el Azufre, Naranjal

5 de junio

De 10:00 - 18:00 Coatzacoalcos: colonias Rafael Hernández Ochoa, Progreso y Paz, Paraíso, Punta del Mar.

Apagón masivo CFE hoy (CFE.)

La CFE explicó que las labores tienen como objetivo fortalecer la red de distribución, mejorar la calidad en el servicio y prevenir fallas mayores de cara a la temporada de lluvias 2026, así como por el verano que es temporada de alta demanda.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, mantener cargados dispositivos y desconectar aparatos sensibles para evitar daños.

El número oficial de atención de la Comisión Federal de Electricidad es el 071. Está disponible las 24 horas del día para reportar fallas, solicitar revisiones de medidor o hacer aclaraciones.

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