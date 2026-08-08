¡Estudia en Japón todo pagado! Fechas y requisitos de la convocatoria para becas de estancias en 2026

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) lanzaron una convocatoria dirigida a estudiantes y personal académico interesados en realizar estancias técnicas en Japón durante 2026.

En total, se ofrecen 34 becas distribuidas en ocho áreas de especialización, entre ellas Control de Calidad y Productividad, Ciencias de la Información, Ingeniería, Desarrollo Sostenible y Derechos de Propiedad Intelectual.

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¿Qué incluyen las becas para estudiar en Japón en 2026?

Las personas seleccionadas recibirán diversos apoyos para realizar su estancia, entre ellos:

Vuelo redondo México-Japón

Apoyo económico mensual

Curso de japonés en México y Japón

Seguro médico

Hospedaje y alimentación

Pago de matrícula y costos del programa académico

BECAS PARA ESTUDIAR EN JAPÓN 2026 (Gobierno de la Ciudad de México.)

¿Cuáles son los requisitos para obtener una de las becas para estancias en Japón?

Para participar es necesario contar con nacionalidad mexicana, tener título de licenciatura o maestría y presentar un certificado de inglés como TOEFL, IELTS, TOEIC o equivalente, con un nivel mínimo B2.

Además, las estancias se desarrollarán completamente en inglés.

¿Cuándo cierra la convocatoria para aplicar a las becas en Japón?

La recepción de solicitudes estará abierta del 31 de julio al 25 de septiembre de 2026, mientras que los resultados se publicarán el 15 de diciembre de 2026.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa y conocer el proceso de registro en el sitio oficial de la SECIHTI.

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