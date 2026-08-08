Banco del Bienestar 2026: La verdad sobre entrar a Buró de Crédito por tenerla

El Banco del Bienestar ha emitido un total de 38.1 millones de tarjetas de débito para la dispersión de los programas sociales, brindando atención directa a cerca de 35 millones beneficiarios activos.

Al ser tan amplia la cantidad de tarjetahabientes, surge la duda sobre si contar con estos plásticos puede colocarte dentro del Buró de Crédito, al cual muchas personas temen porque se cree el mito de que es una “lista negra” o un castigo para los mal pagadores.

¿Qué es el Buró de Crédito?

La realidad es que el Buró de Crédito es una base de datos que registra el historial de pagos de cualquier persona que haya tenido un préstamo, tarjeta o servicio a su nombre.

No es una lista negra, se trata de una herramienta de consulta que muestra qué tan puntual eres con tus pagos. Sirve como una carta de presentación, pues un buen historial facilita que los bancos o financieras presten más dinero con mejores tasas.

La información que aparece en el Buró de Crédito es la siguiente:

Datos personales y domicilios

Nombre completo : Tus nombres y apellidos registrados.

: Tus nombres y apellidos registrados. Fecha de nacimiento y RFC : Datos para tu identificación oficial.

: Datos para tu identificación oficial. Domicilios : Las direcciones que diste al solicitar un crédito.

: Las direcciones que diste al solicitar un crédito. Empleos: Los lugares de trabajo reportados en tus solicitudes.

Detalle de Créditos

Créditos activos : Tarjetas de crédito, préstamos personales, de auto o de casa que usas ahora.

: Tarjetas de crédito, préstamos personales, de auto o de casa que usas ahora. Créditos cerrados : Cuentas que ya terminaste de pagar.

: Cuentas que ya terminaste de pagar. Límite de crédito : El dinero máximo que te prestan en cada tarjeta o cuenta.

: El dinero máximo que te prestan en cada tarjeta o cuenta. Saldo actual: Cuánto debes en el momento de la consulta.

Historial de Pagos

Comportamiento mensual : Si pagaste a tiempo o si te atrasaste.

: Si pagaste a tiempo o si te atrasaste. Mantiene marcas: Muestra claves especiales si hay adeudos vencidos o cuentas claras.

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¿Tener tarjeta del Banco del Bienestar 2026 afecta para el Buró de Crédito?

No. La tarjeta del Banco del Bienestar es de débito y no de crédito, ambas funcionan de forma diferente.

Recibir una pensión, beca o apoyo social mediante una cuenta del Banco del Bienestar no afecta el historial del Buró de Crédito. Esto se debe a que una tarjeta de débito no representa una deuda ni un financiamiento.

El Buró de Crédito registra principalmente créditos y obligaciones que deben pagarse. Por ello, recibir depósitos, retirar dinero o hacer compras con la tarjeta del Banco del Bienestar no mejor ni perjudica el historial crediticio.

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