CFE: Lista completa de colonias en México que están a oscuras hoy 15 de junio; hora exacta

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programados al menos dos cortes de luz hoy, lunes 15 de junio, que afectarán a varias colonias de dos entidades de la República mexicana, nos referimos a Tabasco y Chiapas.

Si vives en estas entidades, sigue leyendo, porque en adn Noticias te tenemos la lista completa de las colonias que se quedarán sin luz hoy y la hora exacta en la que volverán a contar con el suministro de energía eléctrica.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Corte de luz hoy: Lista de colonias afectadas en Tabasco

A través de un comunicado, la CFE de Tabasco informó que este lunes 15 de junio se realizará un corte temporal del servicio para realizar labores de mantenimiento a la red eléctrica. El apagón está programado en el siguiente horario:

Lugar : Diversas zonas del municipio de Comalcalco

: Diversas zonas del municipio de Comalcalco Fecha : Lunes 15 de junio

: Lunes 15 de junio Horario: De 9:30 a 15:00 horas

Las colonias que se quedan sin luz en Tabasco son las siguientes:

Villa Aldama

Reyes Hernández (1ra y 2da Sección)

León Zárate

Guacimal

El Naranjito

Ejido Guatemalán

Apagón eléctrico: Lista de colonias afectadas en Chiapas

Además del corte de luz en Tabasco, la CFE también tiene programado un apagón eléctrico en el estado de Chiapas que afectará a cientos de vecinos y decenas de negocios, este lunes 15 de junio.

corte-de-luz-hoy-tabasco Anuncian un apagón eléctrico este lunes 15 de junio en Tabasco. (CFE)

La CFE explicó que se lleva a cabo este apagón con la finalidad de dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para los chiapanecos. Este lunes, los técnicos de la CFE en Chiapas realizarán sustitución de equipos, ampliación de redes y mejoras en el suministro eléctrico.

La compañía de luz informa que el servicio se restablecerá de forma gradual a los hogares y negocios en cuanto se terminen los trabajos.

Las colonias afectadas por el apagón CFE este lunes 15 de junio son las siguientes:

Villa Comaltitlán (cabecera municipal)

Lázaro Cárdenas

Benito Juárez

La Libertad

San Martín

Cantón El Porvenir

Cantón Buena Vista

Ejido Lucio Cabañas

Las Chalacas

Salvación

Teziutlán

Ejido Hidalgo

Recomendaciones en caso de apagón eléctrico

Si tu colonia está en la lista de las que sufrirán un apagón eléctrico hoy, te dejamos las siguientes recomendaciones:

Carga tu celular y dispositivos electrónicos

y dispositivos electrónicos Desconecta electrodomésticos como refrigerador, microondas

como refrigerador, microondas Desconecta también la computadora y otros aparatos sensibles a las variaciones de voltaje

y otros aparatos sensibles a las variaciones de voltaje Evita abrir constantemente el refrigerador para conservar la temperatura

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.