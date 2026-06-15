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CFE: Lista completa de colonias en México que están a oscuras hoy 15 de junio; hora exacta

Te compartimos cuáles son las entidades, colonias y horarios en los que se va la luz este lunes.

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3 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programados al menos dos cortes de luz hoy, lunes 15 de junio, que afectarán a varias colonias de dos entidades de la República mexicana, nos referimos a Tabasco y Chiapas.

Si vives en estas entidades, sigue leyendo, porque en adn Noticias te tenemos la lista completa de las colonias que se quedarán sin luz hoy y la hora exacta en la que volverán a contar con el suministro de energía eléctrica.

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Corte de luz hoy: Lista de colonias afectadas en Tabasco

A través de un comunicado, la CFE de Tabasco informó que este lunes 15 de junio se realizará un corte temporal del servicio para realizar labores de mantenimiento a la red eléctrica. El apagón está programado en el siguiente horario:

  • Lugar: Diversas zonas del municipio de Comalcalco
  • Fecha: Lunes 15 de junio
  • Horario: De 9:30 a 15:00 horas

Las colonias que se quedan sin luz en Tabasco son las siguientes:

  • Villa Aldama
  • Reyes Hernández (1ra y 2da Sección)
  • León Zárate
  • Guacimal
  • El Naranjito
  • Ejido Guatemalán

Apagón eléctrico: Lista de colonias afectadas en Chiapas

Además del corte de luz en Tabasco, la CFE también tiene programado un apagón eléctrico en el estado de Chiapas que afectará a cientos de vecinos y decenas de negocios, este lunes 15 de junio.

corte-de-luz-hoy-tabasco Anuncian un apagón eléctrico este lunes 15 de junio en Tabasco. (CFE)

La CFE explicó que se lleva a cabo este apagón con la finalidad de dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para los chiapanecos. Este lunes, los técnicos de la CFE en Chiapas realizarán sustitución de equipos, ampliación de redes y mejoras en el suministro eléctrico.

La compañía de luz informa que el servicio se restablecerá de forma gradual a los hogares y negocios en cuanto se terminen los trabajos.

Las colonias afectadas por el apagón CFE este lunes 15 de junio son las siguientes:

  • Villa Comaltitlán (cabecera municipal)
  • Lázaro Cárdenas
  • Benito Juárez
  • La Libertad
  • San Martín
  • Cantón El Porvenir
  • Cantón Buena Vista
  • Ejido Lucio Cabañas
  • Las Chalacas
  • Salvación
  • Teziutlán
  • Ejido Hidalgo

Recomendaciones en caso de apagón eléctrico

Si tu colonia está en la lista de las que sufrirán un apagón eléctrico hoy, te dejamos las siguientes recomendaciones:

  • Carga tu celular y dispositivos electrónicos
  • Desconecta electrodomésticos como refrigerador, microondas
  • Desconecta también la computadora y otros aparatos sensibles a las variaciones de voltaje
  • Evita abrir constantemente el refrigerador para conservar la temperatura

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