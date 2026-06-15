CFE: Lista completa de colonias en México que están a oscuras hoy 15 de junio; hora exacta

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programados al menos dos cortes de luz hoy, lunes 15 de junio, que afectarán a varias colonias de dos entidades de la República mexicana, nos referimos a Tabasco y Chiapas.
Si vives en estas entidades, sigue leyendo, porque en adn Noticias te tenemos la lista completa de las colonias que se quedarán sin luz hoy y la hora exacta en la que volverán a contar con el suministro de energía eléctrica.
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Corte de luz hoy: Lista de colonias afectadas en Tabasco
A través de un comunicado, la CFE de Tabasco informó que este lunes 15 de junio se realizará un corte temporal del servicio para realizar labores de mantenimiento a la red eléctrica. El apagón está programado en el siguiente horario:
- Lugar: Diversas zonas del municipio de Comalcalco
- Fecha: Lunes 15 de junio
- Horario: De 9:30 a 15:00 horas
Las colonias que se quedan sin luz en Tabasco son las siguientes:
- Villa Aldama
- Reyes Hernández (1ra y 2da Sección)
- León Zárate
- Guacimal
- El Naranjito
- Ejido Guatemalán
Apagón eléctrico: Lista de colonias afectadas en Chiapas
Además del corte de luz en Tabasco, la CFE también tiene programado un apagón eléctrico en el estado de Chiapas que afectará a cientos de vecinos y decenas de negocios, este lunes 15 de junio.
La CFE explicó que se lleva a cabo este apagón con la finalidad de dar mantenimiento a la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio para los chiapanecos. Este lunes, los técnicos de la CFE en Chiapas realizarán sustitución de equipos, ampliación de redes y mejoras en el suministro eléctrico.
La compañía de luz informa que el servicio se restablecerá de forma gradual a los hogares y negocios en cuanto se terminen los trabajos.
Las colonias afectadas por el apagón CFE este lunes 15 de junio son las siguientes:
- Villa Comaltitlán (cabecera municipal)
- Lázaro Cárdenas
- Benito Juárez
- La Libertad
- San Martín
- Cantón El Porvenir
- Cantón Buena Vista
- Ejido Lucio Cabañas
- Las Chalacas
- Salvación
- Teziutlán
- Ejido Hidalgo
Recomendaciones en caso de apagón eléctrico
Si tu colonia está en la lista de las que sufrirán un apagón eléctrico hoy, te dejamos las siguientes recomendaciones:
- Carga tu celular y dispositivos electrónicos
- Desconecta electrodomésticos como refrigerador, microondas
- Desconecta también la computadora y otros aparatos sensibles a las variaciones de voltaje
- Evita abrir constantemente el refrigerador para conservar la temperatura
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