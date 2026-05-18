Apagón CFE este 19 de mayo: Lista de colonias que se quedan sin luz por horas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tiene programado un apagón en el norte del país, este martes 19 de mayo. El corte afectará a más de una decena de colonias, donde se encuentran cientos de casas y negocios.

La compañía de luz lleva a cabo este tipo de cortes programados de manera regular alrededor del país, por lo que es importante mantenerse atento a los avisos de la CFE.

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¿Por qué van a cortar la luz en Tijuana?

La temporada de calor ocasiona afectaciones a la infraestructura eléctrica que puede provocar apagones masivos, para evitar esta situación, los técnicos de la CFE salen continuamente a realizar trabajos de mantenimiento y reparación.

Por la seguridad de los trabajadores y de las familias, la CFE programa cortes de luz estratégicos, que suelen durar únicamente algunas horas. En este caso, toca el turno a la ciudad de Tijuana, en Baja California, donde la empresa deberá de reemplazar un poste de concreto dañado.

Lista de colonias que se quedan sin luz en Tijuana

Debido a estas reparaciones, la CFE informó que al menos 12 colonias se quedan sin servicio de energía eléctrica.

Fecha: Martes 19 de mayo

Hora: 9:00 horas a 15:00 horas

Colonias que se quedan sin luz en Tijuana

Cerro Colorado II

Cerro Colorado IV

Fraccionamiento Medina Mediterránea

Jacarandas

Jacarandas (delegación San Antonio de los Buenos)

10 de Mayo

El Dorado Residencial

López Portillo

Azteca

Lomas Terrabella

Zona del Río

Miraflores

¿Cómo proteger los aparatos durante un corte programado de la CFE

Es muy importante que protejas los aparatos que funcionan con energía eléctrica como tu refrigerador, microondas, computadora.

Para que no sufran ninguna clase de afectación, la CFE recomienda que los desconectes al menos 20 minutos antes del corte y que los conectores unos 20 minutos después de que se restablezca el servicio. Esto, porque la variación en la energía puede dañarlos.

También recuerda abrir, lo menos posible, tu refrigerador, para que los alimentos se conserven fríos.

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