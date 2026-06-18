El cambio de titular del contrato de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un trámite gratuito y debe realizarse de forma presencial.

Los casos en los que se permite actualizar el nombre son, por ejemplo: compra de vivienda, arrendamiento, cambio de domicilio, divorcio o fallecimiento del titular.

La importancia de realizar este trámite es que te evita problemas legales, deudas heredadas y otras complicaciones.

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Cambio de titular del contrato de luz requisitos

La documentación requerida es la siguiente:

No tener adeudos pendientes

Identificación oficial del nuevo titular (INE vigente)

RFC y CURP del nuevo titular

Lectura actual del medidor

Escrito dirigido a CFE sobre los motivos del cambio de titularidad

Cabe destacar que dependiendo de cada caso particular, se solicitan otros complementarios.

Por Compra-Venta: Copia del contrato de compra-venta, copia del predial y copia del INE del titular del predio.

Copia del contrato de compra-venta, copia del predial y copia del INE del titular del predio. Por Arrendamiento/Divorcio: Copia del contrato de arrendamiento (o acta de divorcio), carta poder (si no acude el titular del contrato), y copia del INE del titular de dicho contrato.

Copia del contrato de arrendamiento (o acta de divorcio), carta poder (si no acude el titular del contrato), y copia del INE del titular de dicho contrato. Por Fallecimiento: Acta de defunción del titular original, datos personales del fallecido, y el Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) del último recibo.

¿Cómo cambiar el titular del contrato de luz CFE?

El proceso toma entre 15 y 20 días hábiles. Debes acudir al centro de atención a clientes de la CFE más cercano a tu domicilio, para conocerlo da click en este enlace.

No te olvides de acudir con la documentación requerida, pues corres el riesgo de no ser atendido y no poder realizar el cambio de titular del contrato de luz.

Para mayor información puedes comunicarte a la línea nacional 071. Asimismo, la empresa productiva cuenta con un apartado de preguntas frecuentes.

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