Todas las casas en México tienen un medidos de luz para poder conocer su consumo de energía eléctrica que llega a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y para que no tengas problemas y te cobren de más te decimos cada cuánto debes cambiarlo.

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El ciclo de vida de un medidor: ¿Cuál es el tiempo límite?

Aunque los medidores no tienen una fecha obligatoria de reemplazo se recomienda cambiarlo cuando presenta fallas, daños y obsolescencia tecnológica. La CFE es la encargada de sustituir los medidores por equipos digitales más modernos con lecturas más precisas y eficientes.

Los 3 motivos urgentes para reemplazar el wattorímetro de inmediato

La CFE recomienda que se cambie el medidor cuando presente fallas técnicas o deje de registrar adecuadamente el consumo o si tiene un daño físico por desgaste natural o problemas propios del equipo.

¿Quién debe pagar por el nuevo medidor y cómo se tramita?

La CFE te pude instalar un nuevo medidor siempre y cuando no haya sufrido daños por alteraciones, manipulación irregular o negligencia, de los contrario el usuario deberá cubrir el costo de reposición. El trámite de instalación es gratuito aunque el usuario debe cubrir el depósito de garantía correspondiente.

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