El hombre señalado como responsible de empujar a un adulto mayor hacia el paso de un tráiler en Monterrey, Nuevo León, fue detenido por autoridades, luego de que cámaras de seguridad permitieran esclarecer cómo ocurrió el hecho.

El adulto mayor murió el pasado jueves 6 de agosto tras caer sobre la avenida Ruiz Cortines, donde fue arrollado por un vehículo de carga.

🚔 Detienen al hombre señalado por empujar a un adulto mayor hacia el paso de un tráiler en Monterreyhttps://t.co/0UdjxGJ2Gl — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 8, 2026

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Identificaron al hombre que empujó a adulto mayor en Monterrey

De acuerdo con las autoridades de seguridad, la detención del responsible se produjo en calles del centro de Monterrey.

El detenido fue identificado como Héctor Iván “N”,los oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal lo detuvieron y después, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Ahora corresponde a la institución determinar la situación legal de Héctor Iván “N” tras las acusaciones en su contra por la muerte del adulto mayor atropellado en Ruiz Cortines.

¿Cómo ocurrió la muerte del adulto mayor en Monterrey?

La tarde del pasado jueves 6 de agosto se reportó la muerte de un adulto mayor que había sido atropellado por un tráiler en la Avenida Ruiz Cortines.

Sin embargo, la mañana del viernes 7 de agosto, autoridades mostraron un video en donde se puede apreciar cómo la víctima fue empujada por Héctor Iván “N” cuando caminaba por la banqueta.

¡INDIGNANTE! 😡 Captaron el momento previo al atropellamiento de un hombre en calles de Monterrey. Las imágenes revelan que un sujeto empujó a la víctima.

https://t.co/dCn0pzM3bi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 7, 2026

Al momento de percatarse de la muerte del adulto mayor, el responsable huyó de la escena. Por ello, comenzaron las investigaciones para dar con su paradero, las cuales terminaron la madrugada de este sábado 8 de agosto.

Durante la detención, Héctor Iván “N” fue encontrado en posesión de lo que aparentemente sería marihuana. Por este hecho, fue puesto a disposición del Ministerio Público (en el área de narcomenudeo) y se determinará su situación por amboshechos.

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