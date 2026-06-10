La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que habrá un apagón en Morelos hoy jueves 11 de junio de 2026, el corte programado en el suministro de energía eléctrica se debe a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura.

El apagón se llevará a cabo durante varias horas, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias en hogares, comercios y centros de trabajo.

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¿Dónde es el apagón en Morelos hoy?

La empresa productiva del Estado confirmó que se realizará un corte de luz programado en la mañana del jueves 11 de junio y se extenderá durante el horario vespertino, en el municipio de Huitzilac, Morelos.

De acuerdo con la CFE, el apagón se llevará a cabo de las 10:00 a las 15:30 horas. El corte de luz tendrá una duración aproximada de cinco horas y media.

Las comunidades que no tendrán servicio eléctrico son:

Fraccionamiento Montebello

Rancho Huitzilac

Real Montecasino

Rincón del Bosque

Guayachuala

Coajomulco

Real Montecasino sección poamonte

Montecasino

Sierra Encantada

Barrio de La Cruz

Una vez concluidos los trabajos, el servicio será restablecido de manera gradual hasta recuperar la normalidad.

La CFE puntualizó que los trabajos no pueden realizarse sin cortar la luz, ya que se busca proteger tanto al personal técnico como a la población. Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios por las molestias ocasionadas.

Recuerda desconectar aparatos electrónicos sensibles y mantener cargados celulares.

El número oficial de atención de la CFE es el 071. Está disponible las 24 horas, los 365 días del año para realizar reportes de fallas, consultar saldos o solicitar aclaraciones.

También cuentan con el número de WhatsApp 56 5347 4022 para atención general.

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