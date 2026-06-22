¿Tu auto no circula hoy lunes 22 de junio de 2026? Es importante que sepas que en este inicio de semana las autoridades mantienen vigente el programa Hoy No Circula con el objetivo de reducir los niveles de contaminación. Por esta razón, los conductores que incumplan la restricción podrían enfrentar una costosa multa e incluso el envío de su vehículo al corralón.

Este lunes, la medida aplica desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la capital y en los municipios mexiquenses donde opera el programa ambiental. Por ello, es importante revisar la terminación de placas y el holograma antes de salir de casa.

Hoy no circula 22 de junio 2026: ¿Para qué autos aplica?

De acuerdo con el calendario del programa, este lunes deben suspender su circulación los vehículos que cumplan con las siguientes características:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 o 2

También aplica para algunos vehículos foráneos en los horarios establecidos por las autoridades ambientales.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 15 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/l4ThT7PKd8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 15, 2026

Los automóviles con holograma 0, 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos exentos, pueden circular con normalidad mientras no exista una contingencia ambiental que modifique las restricciones.

La medida forma parte de las acciones implementadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y las autoridades ambientales de la CDMX y el Edomex para disminuir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Los automovilistas que circulen cuando les corresponde descansar pueden recibir una multa económica de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa aproximadamente entre $2,300 y $3,500 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, generando gastos adicionales por arrastre y resguardo.

Por ello, si tu auto tiene engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 con holograma 1 o 2, lo mejor es dejarlo estacionado este lunes 22 de junio. También conviene mantenerse atento a los reportes de calidad del aire, ya que una eventual contingencia ambiental podría aplicarse el Doble Hoy No Circula.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.