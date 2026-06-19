Si tienes un vehículo con placas del Estado de México (Edomex) y no has cumplido con el trámite de la verificación esta nota te podría interesar, pues los procesos para pagar la multa por hacer este trámite de manera extemporánea, podrían tomar un par de horas así como el pago de más de 3 mil pesos de sanción.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, desde inicios de este 2026 la multa por la verificación extemporánea aumentó de costo dentro del Edomex, además de que se informó que los procesos se deben hacer a través del Portal de Servicios al Contribuyente.

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¿Cómo hacer el pago de la multa por verificación extemporánea en el Edomex?

Para hacer el pago correspondiente de la multa por verificación extemporánea en el Estado de México, lo primero que debes hacer es ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente, en el cual se deberán llenar los campos requeridos con información oficial y vigente.

Será dentro del siguiente enlace oficial del gobierno mexiquense, que podrás iniciar con el proceso del pago de la verificación, el cual se debe realizar antes de acudir a los verificentros para los procesos correspondientes de chequeo de motor y gases contaminantes de las unidades.

Precio y requisitos para el pago de la verificación extemporánea en el Edomex

De acuerdo con el mismo Portal de Servicios al Contribuyente, el pago de la multa por verificación extemporánea es de hasta 30 UMAS, es decir, 3 mil 519 pesos a lo largo de este mismo 2026.

Por otro lado, se detalló que los datos solicitados a la ciudadanía son los siguientes:

RFC

Nombre y apellido

Denominación o razón social

Datos generales del vehículo (modelo, serie vehicular, placa)

Concepto de la multa a pagar

¿Qué pasa si no hago la verificación vehicular en el Edomex?

Es importante mencionar que en caso de no realizar la verificación vehicular, las autoridades de tránsito del Estado de México te podrían detener para emitir la multa correspondiente, además de que te podrían trasladar al corralón.

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