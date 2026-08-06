Multarán en Jalisco con hasta $23,000 a los conductores que superen este límite en la prueba de alcoholemia

El gobierno de Jalisco aplicará multas de hasta $23,000 pesos a los conductores que superen el límite de alcohol permitido en la prueba de alcoholemia, una sanción que ya rige en carreteras y vialidades de todo el estado.

Jalisco endurece con esta medida el control de movilidad y advierte que ningún tipo de vehículo, desde automóviles hasta motocicletas, queda exento de la revisión en cualquier punto del territorio estatal.

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¿Qué pasa si un conductor supera el límite de alcohol en Jalisco?

El artículo 374, fracción VI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco fija la sanción en un rango de 150 a 200 UMA ($17,596 a $23,462 pesos) para quien registre entre cincuenta y ochenta miligramos de alcohol por cada cien mililitros de sangre, o entre 0.25 y 0.40 miligramos en aire espirado.

La Secretaría de Movilidad de Jalisco coordina con la Fiscalía General del Estado los operativos de alcoholímetro en puntos estratégicos de Guadalajara y otros municipios de Jalisco. Los agentes viales retienen la licencia del conductor que resulte positivo y notifica la infracción ante el juez calificador correspondiente.

El vehículo permanece en un corralón autorizado hasta que el conductor cubra la multa y acredite un curso de reeducación vial, requisito que marca el reglamento de tránsito estatal. La sanción se duplica en caso de reincidencia, de acuerdo con lo que establece la ley de movilidad vigente en Jalisco.

Las autoridades de Jalisco insisten en que el objetivo del operativo es prevenir accidentes y no perseguir a un grupo en particular. La prioridad es reducir los siniestros viales que involucran alcohol en el estado.

El artículo 374, fracción VI, marca la multa exacta para cada nivel de alcohol. (SSC-CDMX)

¿Cuánto dinero se paga de multa por alcoholemia en Jalisco?

La multa mínima equivale a 150 UMA ($17,596 pesos) y aplica a quien registre el nivel más bajo de alcohol detectado por el equipo de medición. El monto sube hasta 200 UMA cuando el conductor presenta un nivel superior de alcohol en sangre o aliento.

Jalisco establece que la sanción económica se paga directamente en las cajas autorizadas por la Secretaría de Movilidad, sin intermediarios ni gestores externos que cobren comisión adicional. El pago tardío genera recargos conforme al Código Fiscal del Estado, según confirma el propio reglamento de tránsito.

La recomendación para cualquier conductor en Jalisco es evitar por completo el volante después de consumir alcohol y usar transporte alterno o un conductor designado ante cualquier duda.

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