Cuando hay altos índices de contaminación ambiental en la CDMX, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activan la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula con el objetivo de disminuir la cantidad de partículas contaminantes y este día hay dióxido de nitrógeno y PM.2.5 en el ambiente por lo que la calidad del aire no es buena.

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Calidad del aire en CDMX

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire en la CDMX es aceptable y el nivel de riesgo es moderado debido a que hay presencia de partículas NO2 y PM2.5.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un compuesto químico corrosivo color pardo-rojizo con un olor sofocante. Se emite a través de procesos industriales y su inhalación irrita las vías respiratorias. La exposición prolongada puede inflamar los pulmones y agravar el asma.

Mientras que las PM2.5 es uno de los contaminantes más dañinos para la salud y proviene de la quema de combustibles fósiles y pueden causar graves problemas respiratorios y cardiovasculares.

¿Cómo se mide la calidad del aire en la CDMX?

La calidad del aire tiene diferentes categorías y se mide por colores:

Verde: Buena

Amarilla: Aceptable

Naranja: Mala

Roja: Muy mala

Morada: Extremadamente mala

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando la calidad del aire supera los 150 puntos y se limita la circulación de vehículos y se recomienda a la población evitar las actividades cívicas, culturales, deportivas y se recreación en un horario de las 13:00 a las 19:00 horas. Para conocer si hay contingencia activa es importante consultar el portal de la Calidad del Aire.

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