Multarán en Edomex con hasta $11,731 pesos a todos los conductores que realicen esta práctica tan común para subir o bajar personas del auto

El Estado de México endurece las sanciones de tránsito y multará en Edomex con hasta $11,731 pesos a los conductores que realicen esta práctica común de subir o bajar personas del auto en sitios no autorizados.

La sanción máxima equivale a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor vigente en 2026 es de $117.31 pesos según el INEGI. Los agentes de tránsito de Edomex aplican el cobro conforme al historial de cada automovilista, desde la multa mínima hasta la más alta del tabulador.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de Edomex sobre subir o bajar pasaje?

El Reglamento de Tránsito del Estado de México, en su Artículo 90, fracción IX, establece que los conductores deben “levantar y bajar pasaje únicamente en los lugares autorizados para tal fin”.

La sanción se calcula según el historial de cada conductor y aplica en tres niveles distintos de cobro, según el apartado de Conducción de Automotores:

Mínima: 50 UMA, equivalentes a $5,865.50 pesos

Media: 75 UMA, equivalentes a $8,798.25 pesos

Máxima: 100 UMA, equivalentes a $11,731 pesos

Además de la multa económica, el reglamento prevé el retiro de la placa delantera como medida de seguridad adicional. En casos de reincidencia, la autoridad puede remitir la unidad al corralón más cercano hasta resolver la infracción.

El Artículo 90, fracción IX, del Reglamento de Tránsito de Edomex obliga a subir o bajar pasaje solo en sitios autorizados (Twitter/@UCS_GCDMX)

¿A quién afecta esta multa en el Estado de México?

La sanción aplica a cualquier conductor en Edomex, sin importar si maneja un vehículo particular o de transporte público. El Artículo 90 clasifica esta falta dentro de las obligaciones generales del conductor, no como una regla exclusiva del transporte concesionado.

La norma también incluye a quienes trasladan pasajeros de manera informal o esporádica, no solo a las unidades con concesión oficial. Cualquier maniobra de ascenso o descenso fuera de un punto marcado puede generar la sanción, sin importar el tipo de servicio.

Los agentes de tránsito de Edomex levantan la infracción en el momento o mediante equipos tecnológicos de seguridad, conforme al Artículo 116 del reglamento. Verificar el punto autorizado antes de detenerse evita una sanción de hasta $11,731 pesos.

Antes de detener el vehículo para subir o bajar pasaje, cualquier conductor en Edomex debe ubicar un punto autorizado para evitar una multa de hasta $11,731 pesos.

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