Corte de luz masivo en 22 colonias de México; zonas afectadas hoy 7 de agosto

La Comisión Federal de la Electricidad (CFE) informó que este viernes 7 de agosto realizará un corte de luz programado en diversos sectores de Gómez Palacio, Durango, como parte de trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

De acuerdo con la empresa, el apagón tiene como objetivo realizar labores preventivas para mejorar la confiabilidad del servicio y garantizar la seguridad del personal que participará en los trabajos.

Para concluir con los trabajos técnicos centrados en la subestación Álamos, es necesario llevar a cabo un corte temporal al suministro de luz.

La interrupción del servicio fue anunciado con anticipación para que los usuarios puedan tomar las previsiones necesarias.

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Colonias donde habrá corte de luz en Durango hoy 7 de agosto

La suspensión del servicio afectará a varias colonias durante varias horas, por lo que la CFE recomendó desconectar aparatos eléctricos sensibles para evitar daños cuando se restablezca el suministro.

Asimismo, exhortó a la población a considerar el corte de luz hoy para la planeación de sus actividades.

Las zonas donde se prevé afectación corresponden principalmente al municipio de Gómez Palacio, entre ellas los fraccionamientos y colonias: Residencial Campanario II, Fraccionamiento El Campanario II, Cerrada Santander III, Residencial Santander, Villa San Antonio, Nuevo Castillo, Miguel Ávila Villa, Salvador Nava Martínez, San Antonio, San Vicente, San Ángel, Cerrada San Marcos, Rincón San Alberto, Floresta, Cerradas Miravalle, Cerradas del Rocío, Cerrada Tulum, Cerrada San Toribio, Residencial La Ceiba, Las Agavias, Fraccionamiento Loma Real, además de otros sectores de San Ángel y San Alberto.

¿Cuál es el horario del corte de luz CFE en Durango hoy?

El corte de luz dará inicio este jueves 6 de agosto a partir de las 21:00 horas y continuará durante la madrugada, finalizando hasta las 05:00 horas del viernes 7 de agosto. La suspensión tendrá una duración total de ocho horas, después el servicio será restablecido paulatinamente.

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