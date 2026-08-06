Tuzobús Hidalgo: Así de caras serán las MULTAS por invadir el carril confinado a partir de esta fecha

Ni se te ocurra invadir el carril confinado del Tuzobús en Pachuca, Hidalgo, porque te podría salir muy caro. Y es que, a partir del mes de agosto, las autoridades comenzarán a aplicar multas a los automovilistas que circulen por este carril.

Si vives en Hidalgo, toma nota de todos los detalles y las fechas clave en la que se comenzarán a aplicar las multas por el Tuzobús.

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¿Qué es Tuzobús Pachuca?

El Sistema de Transporte Metropolitano, también conocido como Tuzobús, es un sistema de transporte público que opera en la Zona Metropolitana de Pachuca, Hidalgo. Al igual que el Metrobús en la CDMX cuenta con una ruta con carril exclusivo y diversas rutas alimentadoras que conectan los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma.

Este transporte colectivo opera con paradas fijas y servicios exprés. La tarifa general es del 10 pesos, cuenta con una tarifa preferente de 5 pesos y el costo de la tarjeta es de 21 pesos.

¿Qué horario tiene el Tuzobús Pachuca?

El Tuzobús Pachuca se inauguró el 16 de agosto de 2015. Se trata de un proyecto del entonces gobernador José Francisco Olvera Ruiz con el objetivo de conectar diversos puntos de la zona metropolitana de la capital hidalguense y agilizar la movilidad de los ciudadanos. Los horarios en los que opera son los siguientes:

Lunes a Viernes: 05:30 a 22:30 horas

Sábados: 06:00 a 22:00 horas

Domingos: 07:00 a 22:00 horas

¿Cuándo comenzarán a ampliar multas por invadir el carril del Tuzobús?

En conferencia de prensa, Lyzbeth Robles Gutiérrez, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semoth), explicó que como parte de un programa de socialización, dos patrullas realizarán recorridos sobre la ruta troncal del bulevar Felipe Ángeles, desde Téllez hasta el crucero Rojo Gómez.

Los oficiales explicarán a los automovilistas acerca de la importancia de no invadir el carril confinado del Tuzobús. El periodo de socialización será del 27 de julio al 15 de agosto.

Tuzobús: ¿De cuanto son las multas por invadir el carril confinado?

De acuerdo con lo informado por la titular de la Semoth, al término del periodo de la socialización, comenzarán a aplicarse multas a los automovilistas que invadan el carril confinado del Tuzobús; esto será a partir del 16 de agosto.

Las multas van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalentes a $2,346.20 y $3,519.30 pesos, respectivamente, y serán aplicadas por personal del Sistema Integral de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah).

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