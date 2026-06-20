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¡Hay ozono en el ambiente! Así está la calidad del aire en CDMX hoy

En la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire para en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este día hay partículas contaminantes.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX hay un constante monitoreo de la calidad del aire para conocer los índices de contaminación ambiental para que en caso de ser necesario se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y aunque se han registrado lluvias hay presencia de partículas contaminantes este sábado.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Con base en el análisis del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y PM10,PM2.5.

¿Cómo dañan la salud estas partículas?

Estas partículas contaminantes son diminutas y pueden entrar a los pulmones y al torrente sanguíneo y provocar asma, bronquitis, irritación en los ojos, nariz y boca, problemas cardiacos y en casos más graves cáncer. Por ello es importante siempre estar pendiente del monitoreo del aire para en caso de ser necesario utilizar cubrebocas o evitar realizar actividades al aire libre.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando el índice de la calidad del aire supera los 155 puntos de concentración de contaminantes como el ozono debido a una alta radiación solar, temperaturas cálidas, viento débil y estabilidad atmosférica fuerte.

Entre las medidas que se toman son restricciones vehiculares en el Valle de México y se recomienda a la población evitar actividades cívicas y al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula pero es importante que te mantengas pendiente ante cualquier situación.

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