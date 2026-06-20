En la CDMX hay un constante monitoreo de la calidad del aire para conocer los índices de contaminación ambiental para que en caso de ser necesario se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y aunque se han registrado lluvias hay presencia de partículas contaminantes este sábado.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Con base en el análisis del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y PM10,PM2.5.

¿Cómo dañan la salud estas partículas?

Estas partículas contaminantes son diminutas y pueden entrar a los pulmones y al torrente sanguíneo y provocar asma, bronquitis, irritación en los ojos, nariz y boca, problemas cardiacos y en casos más graves cáncer. Por ello es importante siempre estar pendiente del monitoreo del aire para en caso de ser necesario utilizar cubrebocas o evitar realizar actividades al aire libre.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando el índice de la calidad del aire supera los 155 puntos de concentración de contaminantes como el ozono debido a una alta radiación solar, temperaturas cálidas, viento débil y estabilidad atmosférica fuerte.

Entre las medidas que se toman son restricciones vehiculares en el Valle de México y se recomienda a la población evitar actividades cívicas y al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental ni el Doble Hoy No Circula pero es importante que te mantengas pendiente ante cualquier situación.

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