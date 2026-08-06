Detienen al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por el Caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, en el Estado de México (Edomex) tras nuevas investigaciones por el Caso Ayotzinapa.

El exmandartario habría ocultado evidencias del paradero de los estudiantes desaparecidos, de acuerdo al nuevo modelo de investigación del caso, por lo que las autoridades pidieron su orden de aprehensión, la cual se cumplimentó en las últimas horas.

De acuerdo a las autoridades, el arrestó ocurrió tras una “reanálisis” de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

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¿Por qué detuvieron a Ángel Aguirre?

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que nuevos indicios llevaron a la conclusión que las grabaciones de Iguala, por las que ya había sido investigado el exgobernador en 2015, sí se le fueron entregadas.

Además, pese a que él dijo desconocerlas, podrían tener elementos para acreditar que, como gobernador de Guerrero, habría ordenado desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos.

“(En enero de 2026) una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien la sustrajo para entregarlas directamente a Ángel ‘N’, además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”, puntualizó.

Asimismo, en mayo de este mismo año, un segundo testigo que el exgobernador, en una reunión de primer nivel, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos.

Conviene recordar que en dichas grabaciones se podría ver el recorrido que hizo el transporte donde iban los 43 normalistas.

“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, siguió.

🔴 Mensaje a medios de la titular de la FGR, @ErnestinaGodoy_, sobre el caso Ayotzinapa.



Sigue la transmisión aquí ▶️ https://t.co/r1iKFqQzpx — FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026

¿Quién es Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero implicado en el caso Ayotzinapa?

Ángel Aguirre Rivero tiene una larga carrera en la política mexicana, la cual inició bajo el cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el que fue senador y diputado federal.

Sin embargo, en 2010 saltó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando fue candidato y ganó la gubernatura de Guerrero con la alianza del partido amarillo, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y el Partido del Trabajo (PT).

En su gubernatura, entre abril de 2011 a octubre de 2014, enfrentó el inicio del caso Ayotzinapa, el cual ocurrió en septiembre de 2014, y por la crisis renunció.

¿Por qué se le implica a Ángel Aguirre como implicado en el Caso Ayotzinapa?

El exgobernador fue señalado en múltiples ocasiones por no revelar toda la información del caso, pero hasta el día de hoy sólo eran hipótesis.

Incluso, en mayo de 2015, Ángel Aguirre se deslindó de la destrucción de videos de algunas cámaras de seguridad en la Ciudad Judicial de Iguala, las cuales son señaladas por las familias de los desaparecidos como claves en el caso.

“Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia (Lambertina Galeana Marín, quien fue detenida)”, explicó en un comunicado que publicó en sus redes sociales.

En 2019 compareció por más de cuatro horas ante la FGR y, en sus redes, aseguró que aportó toda la información que estuvo a su alcance para esclarecer todo lo relacionado al caso Ayotzinapa: “Expliqué las acciones que realizó mi gobierno cuando tomamos conocimiento de los hechos”.

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