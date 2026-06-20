¿Saldrás de paseo? Este 20 de junio, el programa Hoy No Circula Sabatino se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con restricciones específicas para ciertos vehículos. La medida busca reducir los niveles de contaminación atmosférica en el Valle de México.

¿Qué coches no salen este 20 de junio por el Hoy No Circula Sabatino?

Al ser el tercer sábado del mes, tienen prohibida la circulación los autos con:

Holograma 1: Terminación IMPAR (1,3,5,7,9)

Holograma 2: Todas las terminaciones

Placas Foráneas: Todas las terminaciones

¿Qué autos sí circulan el sábado 20 de junio?

Los vehículos particulares con holograma doble “00″, “0″, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados. Asimismo los autos que ofrecen servicios fúnebres durante su actividad también circulan, así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros.

Los coches que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería, sí circulan; además de las motocicletas.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula 2026?

La multa por infringir el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México equivale de 20 a 30 UMAS (Unidad de Medida y Actualización).Considerando el valor de la UMA, el rango de la sanción económica es de:

Monto mínimo: $2,346.20 pesos (20 UMAS)

Monto máximo: $3,519.30 pesos (30 UMAS)

Además del costo económico, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implicará gastos adicionales por arrastre y piso.

¿Qué pasa con el programa Hoy No Circula los domingos?

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a sábado, por lo que los domingos no hay restricciones de circulación. Esto quiere decir que puedes manejar libremente por la CDMX y el Estado de México durante todo el domingo, hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando vuelven a aplicarse las limitaciones.