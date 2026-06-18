En la CDMX y Edomex se implementa el Hoy No Circula para disminuir los índices de contaminación ambiental, así que si eres automovilista y quieres evitar pagar costosas multas te decimos qué autos deben descansar este jueves.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) este jueves 18 de junio no pueden circular en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios de Edomex los vehículos:

Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los eléctricos, híbridos, transporte público y de servicios de emergencia.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La ley establece que los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula y transiten por las calles el día que les toca descansar serán retirados de la circulación y el vehículo será llevado al corralón.

Posteriormente el dueño deberá pagar para sacarlo y además, tendrá que realizar el pago de la multa correspondiente que oscila entre los 2 mil y 3 mil pesos.

¿Cuáles son las multas más comunes en CDMX?

El Reglamento de Tránsito es el documento donde se indican todas las reglas que deben seguir los automovilistas y algunas de las infracciones más comunes son:

Exceso de velocidad que es captado por el sistema de fotocívicas

Estacionarse en lugares prohibidos como banquetas, vías peatonales o ciclovías

Invasión de carriles exclusivos como el del Metrobús

No respetar el Hoy No Circula

Las multas pueden alcanzar hasta los 7 mil pesos y para verificar si tienes alguna debes ingresar al sitio web de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

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