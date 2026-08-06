VIDEO | Captan momento de la explosión de pipa de gas en Cuernavaca: ¡Imágenes sensibles!

Una fuerte explosión sorprendió a vecinos de la colonia Las Granjas, en el Estado de Morelos, luego de que una pipa de gas LP estallara justo entre los límites entre Cuernavaca y Jiutepec; el momento justo quedó captado en video.

El momento de la explosión quedó registrado por una cámara instalada en un vehículo que circulaba en la zona y en las imágenes se observa una nube blanca alrededor de la unidad y segundos después una potente deflagración que género una súbita bola de fuego.

Este siniestro provocó una intensa de los servicios de emergencia que respondieron para controlar el incendio, además de atender a las personas afectadas.

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Desde el Puesto de Comando Unificado informamos las acciones y el saldo de la atención a la fuga de gas registrada en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca. #LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/x6nuL0NXia — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) August 6, 2026

¿Cuántas personas lesionadas dejó la explosión de pipa de gas en Las Granjas?

De acuerdo con el ayuntamiento de Cuernavaca, hasta el momento se contabilizan 21 personas lesionadas por el siniestro ocurrido durante la tarde de este jueves. En un inicio, los reportes señalaron a seis personas lesionadas, entre estas, tres menores de edad, pero más tarde se ajustó la cifra.

Esta emergencia generó una enorme preocupación entre los vecinos y automovilistas que circulaban en la zona, debido a la magnitud de las llamas y a la presencia de gas LP.

Activamos protocolos de emergencia tras explosión de pipa de gas



De forma preliminar, se reportan 20 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en hospitales de la zona metropolitana.



Más info:https://t.co/IxIFopAHay pic.twitter.com/HBf7F8TQjr — Municipio Cuernavaca (@CuernavacaGob) August 6, 2026

VIDEO: Así fue el momento de la explosión de una pipa de gas en Cuernavaca

El video, que se viralizó en redes sociales, permite dimensionar la fuerza del incidente, además de la rapidez con la que la situación pasó de una posible fuga a una emergencia de gran magnitud en calles de Cuernevaca.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de atención y evaluación de los daños para determinar las causas excatas que provocaron la explosión.

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