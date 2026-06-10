Ni la fiebre mundialista puede frenar la aplicación del programa Hoy No Circula, por lo que si quieres evitar una multa, sigue las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

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¿Qué autos no circulan este jueves 11 de junio?

Autos con terminación de placas 1 y 2 , engomado verde , holograma de circulación 1 y 2.

con , , de circulación 1 y 2. Autos con permiso de circulación provisional.

Si tu vehículo cumple con alguno de estos puntos, evita multas. Recuerda que el programa Hoy No Circula está vigente de 5:00 a 22:00 horas, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, así como los 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Habrá contingencia ambiental este jueves 11 de junio?

Una de las dudas frecuentes entre los automovilistas es sobre si se activará la contingencia ambiental, que, en consecuencia, provoca la activación del Doble Hoy No Circula.

De acuerdo con datos de Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX, pues de acuerdo con las 24 estaciones de medición ubicadas tanto en la capital como en municipios conurbados del Estado de México, hay bajos niveles de contaminación en el ambiente.

Debido a la buena calidad del aire registrada durante el 10 de junio, no hay riesgo de que se active la contingencia ambiental durante este jueves 11 de junio.

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