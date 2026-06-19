La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre los daños que provoca la contaminación ambiental en la salud de las personas y en la CDMX se monitorea la calidad del aire para conocer cómo están los índices y hoy se detectaron partículas contaminantes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

Según el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es aceptable y el nivel de riesgo moderado, pero se detectaron partículas NO2,PM2.5.

El dióxido de nitrógeno es un gas corrosivo de olor sofocante que se origina por la combustión de fósiles y puede irritar las vías respiratorias.

Las PM2.5 son partículas sólidas o líquidas provenientes de la quema de gasolina, diésel, madera e incendios y pueden provocar embolias, asma y hasta cáncer de pulmón.

Por ello se recomienda a la población utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades físicas al aire libre en las horas de mayor concentración de contaminantes.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Aunque hay presencia de partículas contaminantes no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula ya que no se han superado los 150 puntos establecidos.

Así que el Hoy No Circula aplica de forma normal y solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.