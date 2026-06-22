Lanzan alerta a beneficiarias de Mujeres con Bienestar en Edomex por este motivo

¿Eres beneficiaria de Mujeres con Bienestar? Te conviene seguir leyendo porque recientemente se detectó un nuevo modus operandi de estafadores que están robando el dinero a las beneficiarias de este programa del Estado de México (Edomex).

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Mujeres con Bienestar: Así es el modus operandi de estafadores a beneficiarias

El programa Mujeres con Bienestar que ofrece un apoyo de $2,500 pesos bimestrales a las beneficiarias sigue avanzando en la entidad, con el objetivo de que cada vez más mujeres de entre 18 y 59 años de edad reciban este beneficio. Sin embargo, surgió una alerta acerca de posibles fraudes.

Hoy, con mucha emoción, hicimos la entrega de la tarjeta UN MILLÓN de #MujeresConBienestar, programa que más allá de un apoyo económico, brinda diversos beneficios a las mexiquenses.

Con este programa, apoyamos a las mujeres que día a día sacan adelante a su hogar y que pocas… pic.twitter.com/tgGLcw6NnQ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 7, 2026

Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar del Edomex, lanzó una alerta, a través de sus redes sociales oficiales, para advertir a las mujeres mexiquenses acerca de un nuevo modus operandi por medio del cual, estafadores están despojando a las beneficiarias de y apoyo.

El funcionario explicó que, algunas personas ofrecen supuestas incorporaciones, trámites, actualizaciones de datos o cualquier gestión relacionada con el programa Mujeres con Bienestar a cambio de dinero o beneficios.

Asimismo, recordó a las beneficiarias que los procedimientos del programa son totalmente gratuitos y únicamente se realizan por los canales oficiales.

¿Cómo inscribirse al Mujeres con Bienestar en Edomex?

Para inscribirte al programa Mujeres con Bienestar es indispensable que las mujeres cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 59 años de edad

Habitar en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México

Encontrarse en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

Contar con identificación oficial vigente (INE)

CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 6 meses)

(no mayor a 6 meses) Teléfono de contacto

Puedes inscribirte en línea cuando la convocatoria esté abierta.

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