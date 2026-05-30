Entregan en una ciudad del Edomex 5 mil tarjetas exclusivas para este grupo de personas

Autoridades del Estado de México realizaron la entrega de 5 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en Texcoco, como parte de una estrategia enfocada en mujeres de entre 18 y 59 años que viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

La distribución de los apoyos se llevó a cabo en un evento encabezado por Juan Carlos González Romero, secretario del Bienestar estatal, acompañado por José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense.

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¿Quiénes recibieron las tarjetas en Texcoco?

De acuerdo con la información difundida por autoridades estatales, las beneficiarias pertenecen a municipios de la zona oriente del Estado de México, entre ellos:

Texcoco

Atenco

Tezoyuca

Chiconcuac

Mujeres con Bienestar. Las beneficiarias van de los 18 hasta los 59 años. (Gobierno de México)

¿Para qué sirve el programa Mujeres con Bienestar?

El programa Mujeres con Bienestar fue creado por el Gobierno del Estado de México con el objetivo de otorgar apoyo económico y acceso a distintos servicios a mujeres que enfrentan condiciones de pobreza o carecen de seguridad social.

Según las reglas de operación, el apoyo está dirigido a mujeres mexiquenses de 18 a 59 años y contempla un apoyo económico, además de otros beneficios relacionados con bienestar social.

Entre los apoyos que contempla el programa se encuentran:

asistencia médica

apoyo psicológico

orientación jurídica

acceso a programas educativos y de capacitación

Las autoridades estatales han señalado que el programa busca atender principalmente a sectores con mayores niveles de rezago económico.

¿Cuánto dinero reciben las beneficiarias?

De acuerdo con información oficial del Gobierno del Estado de México, las mujeres incorporadas al programa pueden recibir depósitos bimestrales de $2,500 pesos a través de la tarjeta bancaria entregada durante las jornadas de registro y dispersión a las beneficiarias de los 125 municipios del Edomex.

¿Qué necesitan las mujeres para acceder a la tarjeta Mujeres con Bienestar?

De acuerdo con las reglas de operación del programa en el Estado de México, las mujeres interesadas en tramitar la tarjeta Mujeres con Bienestar deben cumplir con algunos requisitos básicos relacionados con edad, residencia y situación económica.

Entre los principales requisitos se encuentran:

tener entre 18 y 59 años

vivir en el Estado de México

encontrarse en condición de pobreza o carencia por acceso a seguridad social

presentar identificación oficial vigente

entregar CURP y comprobante de domicilio

Las autoridades estatales también realizan procesos de validación para determinar qué personas pueden incorporarse al padrón de beneficiarias del programa.

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