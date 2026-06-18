Un estudio y análisis realizado por el gigante en ciberseguridad, Kaspersky, dio a conocer que entre 2024 y 2025 se identificaron hasta seis aplicaciones VPN que fueron utilizadas para estafar, robar y vender información de usuarios a ciberdelincuentes en más de 190 países.

De acuerdo con un artículo publicado por Kaspersky Latinoamérica, del tercer trimestre del 2024 al mismo periodo del 2025, en América Latina se aumentó hasta en un 89% el uso de VPN gratuitas, lo cual dejó en vulneración a cientos de miles de personas.

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Lista de las VPN que roban información y estafan a usuarios

Según la información oficial dada a conocer por la empresa de ciberseguridad antes mencionada, en mayo de 2024 se identificó una red de bots conocida como 991 S5, la cual fue creada a través de seis VPN gratuitas y con un alto número de descargas en América Latina.

Las VPN señaladas por el gigante en ciberseguridad fueron MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN, las cuales se podían encontrar principalmente en la tienda de Google y dispositivos Android.

“Los usuarios que instalaron estas aplicaciones transformaron sus dispositivos en servidores proxy que canalizaban el tráfico de otras personas. Esta red maliciosa abarcó 19 millones de direcciones IP únicas en más de 190 países”, señaló Kaspersky.

🚨 ¡ALERTA NACIONAL! El grupo criminal Chronus vulneró 2.3 TB de información de instituciones clave como el @SATMX, la @SEP_mx y @SSalud_mx. Datos fiscales, médicos y educativos de millones de mexicanos están expuestos https://t.co/5jOIGP5zJa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 27, 2026

¿Qué pasó con la información de usuarios de esta VPN?

Se dio a conocer que los administradores de la botnet lograron vender accesos a los servidores proxy instalados en los dispositivos afectados a otros ciberdelincuentes, los cuales utilizaron esquemas de ciberataques, lavado de dinero y fraudes masivos.

Es por ello que estas acciones en las VPN antes mencionadas, pudieron derivar en el robo de información confidencial de los usuarios, fraudes bancarios, así como otros delitos importantes.

¿Cómo proteger mi celular de apps que roban información?

Las recomendaciones de Kaspersky para evitar el robo de información son las siguientes:

Utilizar VPN confiables y con buenas valoraciones

No descargar versiones gratuitas de VPN que no conozcas

Proteger tus dispositivos con seguridad integral

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