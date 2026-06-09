El bloqueo definitivo de llamadas spam es posible en el celular, tanto en iPhone como en Android y en adn Noticias te enseñamos paso a paso cómo hacerlo para evitar a estafadores y call centers.
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Aunque el problema va en crecimiento, los smartphones actuales ya ofrecen herramientas nativas y efectivas para combatir las llamadas spam sin necesidad de recurrir a terceros que realmente no generan algún cambio.
¿Cómo evitar las llamadas de desconocidos?
Lo primero es generar buenas prácticas con tu línea de teléfono, como:
- Evitar contestar llamadas de desconocidos
- Nunca abrir enlaces, descargar archivos o responder mensajes SMS
Si es un familiar, se comunicará por WhatsApp o mensaje SMS, ya que de lo contrario, en ambas opciones confirmas que tu línea está activa y te expondrá a estafas de parte de los ciberdelincuentes.
Si tienes duda de algún mensaje de parte de una empresa, busca su teléfono en Internet y marca tú directamente, nunca confíes en quien dice ser un banco, una mensajería o una sorteadora de premios, la mayoría son estafas personalizadas.
¿Cómo bloquear llamadas y mensajes en iPhone?
Existen dos opciones según Apple, para números individuales y para un filtrado masivo:
- En la app de teléfono, FaceTime o Mensajes, toca el contacto
- Luego desplázate hasta abajo de las opciones
- Finalmente, selecciona la opción “bloquear llamada”
En el caso del filtrado masivo:
- Ve a Configuración
- Selecciona aplicaciones
- Luego ve a Teléfono
- Activa la opción de silenciar desconocidos
Asimismo, para mensajes, solo cambia la ruta de “Teléfono” por “Mensajes” y activa la opción “Filtrar remitentes desconocidos”; también puedes pedirle al iPhone que te “informe” del spam en textos sospechosos.
¿Cómo bloquear llamadas y mensajes en Android?
Aquí la cosa se complica de acuerdo al modelo, pero regularmente la ruta es la misma. Al igual que iPhone, las opciones se hacen en números individuales o de manera masiva.
- Google Pixel: Mantén presionado el número y elige “Bloquear/Denunciar”; está en el apartado de “Recientes”
- Samsung: Toca el número, ve al menú y selecciona “Bloquear”
- Honor: Desde llamadas, ve a “Filtro” y bloquéalas
- Huawei: En Teléfono, ve a los 3 puntos, luego a “Filtro”, Lista de bloqueo y añade el número
Para el filtrado masivo, acude a los ajustes de Teléfono, entra a “Números bloqueados” y activa “Desconocido”. También habilita la opción de “Identificador de llamadas y spam”. En el caso de los Pixel, usa el Asistente de Google para filtrar y transcribir llamadas.
En el caso de los mensajes, solo entra a la app, ve a tu perfil, luego a Configuración, después a “Protección y seguridad”, activa la opción de spam y listo.
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