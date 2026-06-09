El bloqueo definitivo de llamadas spam es posible en el celular, tanto en iPhone como en Android y en adn Noticias te enseñamos paso a paso cómo hacerlo para evitar a estafadores y call centers.

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Aunque el problema va en crecimiento, los smartphones actuales ya ofrecen herramientas nativas y efectivas para combatir las llamadas spam sin necesidad de recurrir a terceros que realmente no generan algún cambio.

¿Cómo evitar las llamadas de desconocidos?

Lo primero es generar buenas prácticas con tu línea de teléfono, como:

Evitar contestar llamadas de desconocidos

Nunca abrir enlaces, descargar archivos o responder mensajes SMS

Si es un familiar, se comunicará por WhatsApp o mensaje SMS, ya que de lo contrario, en ambas opciones confirmas que tu línea está activa y te expondrá a estafas de parte de los ciberdelincuentes.

Si tienes duda de algún mensaje de parte de una empresa, busca su teléfono en Internet y marca tú directamente, nunca confíes en quien dice ser un banco, una mensajería o una sorteadora de premios, la mayoría son estafas personalizadas.

¿Cómo bloquear llamadas y mensajes en iPhone?

Existen dos opciones según Apple, para números individuales y para un filtrado masivo:

En la app de teléfono, FaceTime o Mensajes, toca el contacto

Luego desplázate hasta abajo de las opciones

Finalmente, selecciona la opción “bloquear llamada”

En el caso del filtrado masivo:

Ve a Configuración

Selecciona aplicaciones

Luego ve a Teléfono

Activa la opción de silenciar desconocidos

Asimismo, para mensajes, solo cambia la ruta de “Teléfono” por “Mensajes” y activa la opción “Filtrar remitentes desconocidos”; también puedes pedirle al iPhone que te “informe” del spam en textos sospechosos.

¿Cómo bloquear llamadas y mensajes en Android?

Aquí la cosa se complica de acuerdo al modelo, pero regularmente la ruta es la misma. Al igual que iPhone, las opciones se hacen en números individuales o de manera masiva.

Google Pixel: Mantén presionado el número y elige “Bloquear/Denunciar”; está en el apartado de “Recientes”

Mantén presionado el número y elige “Bloquear/Denunciar”; está en el apartado de “Recientes” Samsung: Toca el número, ve al menú y selecciona “Bloquear”

Toca el número, ve al menú y selecciona “Bloquear” Honor: Desde llamadas, ve a “Filtro” y bloquéalas

Desde llamadas, ve a “Filtro” y bloquéalas Huawei: En Teléfono, ve a los 3 puntos, luego a “Filtro”, Lista de bloqueo y añade el número

Para el filtrado masivo, acude a los ajustes de Teléfono, entra a “Números bloqueados” y activa “Desconocido”. También habilita la opción de “Identificador de llamadas y spam”. En el caso de los Pixel, usa el Asistente de Google para filtrar y transcribir llamadas.

En el caso de los mensajes, solo entra a la app, ve a tu perfil, luego a Configuración, después a “Protección y seguridad”, activa la opción de spam y listo.