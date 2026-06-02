¿Tu abuelito todavía no tiene la Pensión Bienestar? Las autoridades abrirán un nuevo registro para aquellos que aún no forman parte de sus filas en los programas destinados para mujeres de 60 a 64 años y adultos Mayores, así que toma nota de los días correspondientes.

La Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar son dos programas destinados a aquellas personas que llegaron a la vejez y ahora más que nunca deben mejorar su salud y calidad de vida. Los beneficiarios reciben cada bimestre su apoyo económico y pueden destinarlo para medicinas, comida, ropa, entre otras cosas.

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¿Cuándo es el nuevo registro de la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar abrirá registro para estos dos programas del 22 al 28 de junio, de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo, en los módulos correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Bienestar?

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local

Teléfono de contacto celular y de casa

Tener más de 65 años para la Pensión de Adulto Mayor o de 60 a 64 años para la Pensión Mujeres Bienestar

¿Cuál es el monto de las Pensiones Bienestar ?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben 3 mil 100 pesos, mientras que quienes tienen la Pensión de Adultos Mayores 6 mil 400 pesos.

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