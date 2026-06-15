Actualmente, son muchas las historias de personas que resultan estafadas al intentar adquirir un auto seminuevo que es anunciado por internet.

Si tienes contemplado adquirir un automóvil seminuevo, en adn Noticias te presentamos esta serie de recomendaciones emitidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y así evitar ser víctima de una estafa.

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¿Cuáles son los riesgos de comprar un auto seminuevo en línea?

De acuerdo con información de Profeco, hasta el 40% de las transacciones entre particulares presenta algún tipo de irregularidad o riesgo de estafa, con problemas que van desde documentos falsificados hasta adeudos o la clonación de vehículos.

Estos son algunos de los principales riesgos detectados por autoridades:

Cheques sin fondo.

sin fondo. Transferencias falsas de dinero.

de dinero. Asaltos en la cita para efectuar la compra, principalmente cuando esta se pacta entre terceros por internet.

Profeco alertó que la principal forma de estafa es a través de redes sociales, donde supuestos vendedores publican autos a precios muy bajos y al lograr el interés de una víctima, solicitan depósitos o anticipos para luego desaparecer sin dejar rastro.

¿Qué hacer para no caer en una estafa?

Para evitar ser víctima de una estafa, las autoridades recomiendan lo siguiente:

Verificar identidad del vendedor y exigir documentos originales, como tarjeta de circulación y factura.

del y exigir documentos originales, como tarjeta de circulación y factura. Verificar el historial del auto en el Registro Público Federal (Repuve) .

del auto en el . En caso de ser la persona que vende, no aceptar pagos en efectivo y dar prioridad a transferencias bancarias.

y dar prioridad a bancarias. Asegurarse que las reuniones sean en lugares públicos y seguros, o bien zonas muy concurridas.

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