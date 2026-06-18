CURP biométrica con foto: Cómo hacerla y trámites en los que sí es obligatoria

¿Ya cuentas con tu nueva CURP? La CURP biométrica con foto se ha convertido en uno de los documentos más importantes de 2026 en México. Esta nueva versión de la Clave Única de Registro de Población incorpora fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica, con el objetivo de fortalecer la identificación de las personas y agilizar diversos trámites oficiales.

Su implementación avanza de manera gradual en todo el país y cada vez más instituciones comienzan a solicitarla como un documento obligatorio. Te contamos los detalles.

¿Qué es una CURP biométrica?

La CURP biométrica es la nueva versión de la CURP tradicional. Además de contener los datos personales básicos, integra información biométrica como fotografía digital, las 10 huellas dactilares, escaneo de ambos iris y firma electrónica del titular.

De acuerdo con las autoridades federales, este documento busca mejorar los procesos de identificación, reducir riesgos de robo de identidad y facilitar la localización de personas en casos de emergencia o desaparición.

¿Cómo obtener una CURP biométrica con foto GRATIS?

El trámite es gratuito y debe realizarse de forma presencial en módulos habilitados por el Registro Nacional de Población (Renapo) y oficinas del Registro Civil. Para tramitarla se requiere:

Acta de nacimiento certificada

CURP certificada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

En algunas entidades, como la Ciudad de México y el Estado de México, es necesario agendar una cita previa en el sitio de la Renapo.

¿Qué pasa si no quiero la CURP biométrica?

La CURP Biométrica con foto entró en vigor a partir de febrero de 2026 en México y, aunque se ha ido implementando de manera gradual, en breve se convertirá en uno de los documentos indispensables para realizar trámites.

Hasta ahora, en algunos trámites todavía es posible presentar otras identificaciones oficiales vigentes, como la credencial para votar o el pasaporte. No obstante, cada vez más dependencias están incorporando la CURP biométrica dentro de sus requisitos.

Lista de trámites en los que la CURP biométrica con foto es obligatoria

Las autoridades y diversas instituciones ya contemplan o han comenzado a solicitar la CURP biométrica para:

Inscripción a escuelas y procesos educativos

y procesos educativos Afiliación y trámites en servicios de salud

Solicitud de becas

Apertura de cuentas bancarias

Contratación de créditos

Trámites gubernamentales y programas sociales

y programas sociales Emisión de documentos oficiales

Diversos trámites presenciales ante instituciones públicas

La recomendación es que verifiques si tu entidad ya cuenta con módulos habilitados para el registro biométrico y consideres realizar el trámite con anticipación. Es probable que este documento de identidad sea un requisito obligatorio en procesos como las inscripciones del ciclo escolar 2026-2027.

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