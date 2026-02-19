Nuevas reglas para hacer el trámite de Mujeres con Bienestar del Edomex o no perder el apoyo

Las reglas de Operación del programa Mujeres con Bienestar del Estado de México (Edomex) cambiaron y ya fueron publicadas en la Gaceta de Gobierno, así que si eres beneficiaria tienes que verificar las nuevas normas para saber si seguirás recibieron en apoyo.

Con estos cambios se busca evitar que los apoyos económicos sociales se dupliquen para el mismo sector y que el programa se entregue a las mujeres que lo necesitan.

¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas reglas?

Las nuevas reglas de operación eliminan a las que se publicaron en 2025 y entrarán en vigor el jueves 19 de febrero de 2026 y ahora también tendrán el concepto de "graduación".

¿Cuáles son las nuevas reglas para recibir el depósito de Mujeres con Bienestar?

Acta de nacimiento o extracto de la misma y/o carta de naturalización

Identificación oficial vigente: Credencial para votar o constancia de identidad con fotografía y firma de la solicitante, expedida por la autoridad local con vigente no mayor a 30 días previos a la fecha de entrega de la documentación

CURP o CURP Biométrica con vigencia no mayor a 30 días a la fecha de entrega de la documentación

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación

Formato Único de Bienestar

Las persona beneficiarias del ejercicio fiscal 2025 podrán continuar recibiendo los apoyos que brindará el programa durante 2026, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal

El manifiesto y/o mecanismo de permanencia en el programa

Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo con lo establecido en las presentes Reglas

Actualizar sus datos y realizar las aclaraciones pertinentes cuando se les convoque

Notificar su cambio de domicilio o ausencia temporal, de manera inmediata

Resguardar, cuidar y proteger su tarjeta

Reportar el robo, pérdida o deterioro del medio de entrega a la Instancia Ejecutora de manera inmediata;

Informar a la Instancia Ejecutora si es beneficiaria de algún otro Programa de Desarrollo Social ya sea Federal, Estatal o Municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario

Los familiares de la persona beneficiaria deberán notificar de manera inmediata si esta fallece. Además, deberán presentar el documento que certifique el fallecimiento como: Acta de defunción

Certificado de defunción emitido por la autoridad local

Uso correcto del medio de entrega

Participar en actividades comunitarias para el bienestar que determine la Instancia Ejecutora, cuando les sea requerido

Utilizar los accesos a los aplicativos del programa de manera personal e intransferible

Entregan tarjetas de Pensión Bienestar en la alcaldía Tláhuac

¿Cuál es el monto que reciben las beneficias?

Las beneficiaras del programa recibirán 2 mil 500 pesos, cada dos menos, hasta cumplir dos años de estar recibiendo el apoyo. Posteriormente se aplicará el término "graduadas".

