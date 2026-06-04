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Así funciona la nueva estafa con estacionamiento en el sur de la CDMX

Delincuentes cobran por lugares de estacionamiento en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

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Por: Tania Itzel Vargas

EStafadores aprovechan la entrega de tarjetones con codigo QR para estacionamiento a vecinos de las colonias que se encuentran en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para robar a aficionados que buscan un lugar para estacionarse los días en los que habrá partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A unos días de que comience la justa mundialista, ya es posible encontrar estos códigos QR en grupos de ventas de boletos en redes sociales, donde se venden como lugares de estacionamiento garantizados.Pero, se trata de una estafa.

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