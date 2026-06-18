La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que suspende labores por el Día del Padre. La disposición aplicará únicamente en escuelas del estado de Puebla.

La decisión fue autorizada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y busca brindar a los maestros y administrativos de la SEP la oportunidad de convivir con sus familias en el marco de la celebración del Día del Padre 2026. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo se celebra el Día del Padre en 2026?

En México, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio. En este 2026, la fecha corresponde al domingo 21 de junio.

Aunque no se trata de un día festivo oficial contemplado en la Ley Federal del Trabajo, algunas dependencias, empresas y gobiernos estatales suelen otorgar facilidades o días de descanso especiales para reconocer a los padres trabajadores.

SEP: ¿Hay puente por el Día del Padre en México?

No. La SEP no contempla un puente nacional por el Día del Padre dentro del calendario del ciclo escolar 2025-2026. Por ello, las clases continúan con normalidad en la mayor parte del país y no existe una suspensión general de actividades académicas por esta celebración.

Sin embargo, algunos estados o dependencias locales pueden implementar medidas especiales, como ocurre en Puebla, donde se autorizó un día de asueto para maestros y trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Pública que son padres de familia.

¿Qué estado suspende labores por el Día del Padre?

Hasta el momento, Puebla es la única entidad de la República Mexicana que anunció una suspensión de labores relacionada con el Día del Padre 2026.

¿Pero, quiénes tienen puente por el Día del Padre? La medida aplica exclusivamente para los padres de familia que laboran dentro de la Secretaría de Educación Pública estatal, tanto en áreas docentes como administrativas.

Esto significa que no todos los trabajadores tendrán descanso y tampoco implica una suspensión generalizada de clases en todas las escuelas del estado.

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer la convivencia familiar y reconocer la labor que desempeñan los padres tanto en sus hogares como dentro del servicio público.

Por lo tanto, el próximo lunes 22 de junio las labores se reanudarán con normalidad en Puebla.

¿Cuando termina el ciclo escolar 2025-2026?

Pese al intento de modificar la fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026, las autoridades de la SEP llegaron al acuerdo de mantener el calendario escolar tal y como estaba, por lo que el último día de clases será el 15 de julio de 2026.

No obstante, existen algunas entidades que sí adelantaron el fin del ciclo 2026, debido a la ola de calor y las lluvias torrenciales. Lista definitiva de los estados que terminarán las clases antes de tiempo:

Nuevo León : 8 de julio

: 8 de julio Yucatán : 26 de junio

: 26 de junio Sinaloa :10 de julio

:10 de julio San Luis Potosí : 5 de julio

: 5 de julio Tamaulipas : 10 de julio

: 10 de julio Guanajuato : 10 de julio

: 10 de julio Colima: 25 de junio

25 de junio Tlaxcala : 30 de junio

: 30 de junio Baja California Sur: 3 de julio

Puebla es una de las entidades que cumplirán a cabalidad con el cierre del ciclo escolar, por lo que las vacaciones de verano para las escuelas de Puebla dependientes de la SEP serán el próximo 16 de julio.

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