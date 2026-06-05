Guía de planes para celebrar el Día del Padre en CDMX

El próximo domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre, un día de convivencia familiar, así que si quieres armar un plan especial, aquí te compartimos algunas opciones para diferentes gustos y presupuestos. La mayoría opta por salir a comer o realizar alguna actividad recreativa.

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Visita a museos

Los domingos en la CDMX la mayoría de los museos son gratis, así que puedes aprovechar y dar un paseo con papá por el Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, Palacio Nacional, Catedral Metropolitana y el Zoológico de Chapultepec.

Medio Maratón del Día del Padre

Si quieres una actividad deportiva, se llevará a cabo el Medio Maratón del Día del Padre 21K organizado por Corredores del Bosque de Tlalpan y Fhinix Sports. La carrera se llevará a cabo el 21 de junio a las 5:55 de la mañana.

La inscripción tiene un costo de mil 100 pesos y puedes registrarte a más tardar el jueves 18 de junio a las 18:00 horas. El viernes y sábado se entregan los kits.

Celebración gastronómica

Para los papás que les gusta cocinar, habrá un Pasta Night en donde podrás preparar pasta desde cero, (amasar, estirar y cortar). Posteriormente podrás degustar tu creación. O si lo prefieres puedes ir a comer la Piassta, un platillo que combina lo mejor de la pasta y la pizza.

Este evento se llevará a cabo en Travertino Pasta Bar los miércoles y sábados a las 20:00 horas y el costo tiene mil 250 pesos. La ubicación es Av. Cordillera de los Andes 340 Los Virreyes, Lomas de Chapultepec.

Lo más importante es que disfrutes tiempo de calidad y realices alguna actividad recreativa con tu papá.

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