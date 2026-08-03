Línea 4 del Cablebús CDMX: El CAMBIO en el trazo final que podría afectar a vecinos de Tlalpan; así quedan las estaciones

La Línea 4 del Cablebús de la CDMX está en camino de convertirse en una realidad, pues una vez que concluyeron los estudios técnicos y el desarrollo del proyecto ejecutivo, el gobierno capitalino comenzó con la construcción de las estaciones que la integran; sin embargo, hubo un cambio importante, antes de iniciar los trabajos.

El gobierno de la CDMX tuvo que realizar un ajuste en el trazo final que podría afectar a algunos vecinos de la alcaldía Tlalpan. Te contamos de qué se trata este último cambio en la Línea 4 del Cablebús.

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¿Cuál es la ruta del Cablebús Línea 4?

La construcción de la Línea 4 del Cablebús CDMX es una respuesta a un importante problema de movilidad que se registraba en el sur de la capital. La nueva ruta contará con ocho estaciones que conectará el Cetram Universidad, en la alcaldía Coyoacán, con el Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan.

Recuerda que puedes viajar con tu bici todos los días durante todo el horario de servicio. pic.twitter.com/60W2rqusWZ — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) August 3, 2026

Sin embargo, de acuerdo con información de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX, el trazo final registró un cambio en una de las estaciones.

¿Cuáles son las paradas de la Línea 4 del Cablebús CDMX?

La Línea 4 del Cablebús de la Ciudad de México contempla un recorrido de aproximadamente 11.3 kilómetros entre las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, conectando desde el Metro Universidad hasta el Pedregal de San Nicolás. Las estaciones contempladas son las siguientes:

Universidad (Conexión con Línea 3 del Metro)

(Conexión con Línea 3 del Metro) Cantera

Perisur (Conexión con Línea 1 del Metrobús)

(Conexión con Línea 1 del Metrobús) Campo Xóchitl (antes Mercado Hidalgo)

(antes Mercado Hidalgo) Deportivo Independencia

Parque Morelos (o Capulín)

(o Capulín) Cultura Maya

Pedregal de San Nicolás (Estación terminal)

¿Cuál es el cambio en el trazo final de la Línea 4 del Cablebús CDMX?

La construcción de la Línea 4 del Cablebús comenzó luego de que se pactó con los vecinos de Tlalpan un ajuste importante. La parada que estaba proyectada en el Mercado Miguel Hidalgo y Costilla, se movió tres cuadras.

Este cambio se debió a que los locatarios rechazaron el proyecto, ya que permanecerían alrededor de dos años sin que sus negocios pudieran estar abiertos.

Tras dos meses de reuniones entre locatarios y autoridades capitalinas, se acordó la reubicación de la estación a las inmediaciones del Campo Xóchitl.

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