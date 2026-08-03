Es oficial en Querétaro: mientras el plan carretero anual avanza al 75%, confirman nueva planta de asfalto en la Sierra Gorda y así impactará en los conductores

La Comisión Estatal de Infraestructura confirmó la construcción de una planta de asfalto en la Carretera 69, tramo Jalpan-Río Verde, obra que reducirá tiempos de reparación y abaratará costos de mantenimiento en Querétaro. La nueva planta en la Sierra Gorda acelerará el bacheo mientras la CEI reporta un gasto ejecutado del 75 por ciento de su presupuesto anual

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¿Cómo avanza el plan carretero de Querétaro y de qué manera impactará la nueva planta de asfalto en la Sierra Gorda?

La Comisión Estatal de Infraestructura instaló la nueva procesadora en el tramo Jalpan-Río Verde para abastecer directamente el material de reencarpetado sin trasladarlo desde la capital del estado. La vocal ejecutiva de la CEI, Sonia Carrillo Rosillo, detalló que la obra reducirá los costos operativos y disminuirá los tiempos de espera de los automovilistas durante las obras de bacheo.

El avance en los 1,200 kilómetros de la red vial estatal se articula a través de las acciones de conservación complementarias:

Despliegue de brigadas: 17 equipos activos que reparan fallas de la superficie de rodamiento en los municipios queretanos.

17 equipos activos que reparan fallas de la superficie de rodamiento en los municipios queretanos. Suministro directo de insumos: distribuye mezcla asfáltica caliente de manera inmediata para reacondicionar los caminos serranos.

distribuye mezcla asfáltica caliente de manera inmediata para reacondicionar los caminos serranos. Meta de conservación: garantiza trayectos seguros sobre la Carretera 69 sin interrumpir el flujo del transporte de carga.

¿Qué presupuesto maneja la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro para vialidades y carreteras?

La Comisión Estatal de Infraestructura ejerció cerca del 75 por ciento de los 150 millones de pesos asignados para la rehabilitación vial durante 2026. La dependencia utilizó los recursos ordinarios para atender los daños causados por las precipitaciones sobre las carreteras de Querétaro.

La administración de los fondos estatales para la red vial opera bajo estrictos lineamientos financieros:

Inversión ordinaria: 112.5 millones de pesos en mano de obra, maquinaria pesada y bacheo preventivo.

112.5 millones de pesos en mano de obra, maquinaria pesada y bacheo preventivo. Fondo de emergencias: 100 millones de pesos sin subejercicios para intervenir únicamente ante desastres naturales o deslaves.

100 millones de pesos sin subejercicios para intervenir únicamente ante desastres naturales o deslaves. Cobertura en vialidades: mantiene la atención en los tramos más transitados de la Sierra Gorda sin costo para los automovilistas.

La producción de material en la Carretera 69 iniciará operaciones para agilizar el mantenimiento de los caminos en el norte del estado.

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