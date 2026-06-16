La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa con sus manifestaciones masivas en la Ciudad de México (CDMX), por esta razón, casi un millón y medio de estudiantes permanecen sin clases, desde el 1 de junio.

Este 16 de junio, integrantes de integrantes de la CNTE realizaron movilizaciones y bloquear vialidades en la capital mexicana. Te contamos cuáles son las entidades que siguen sin clases debido a las manifestaciones de la CNTE.

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Los estados más afectados por paros de la CNTE: Mapa de la suspensión de labores

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que, debido a las manifestaciones de la CNTE que comenzaron el pasado lunes 1 de junio, 1 millón 410 mil 459 estudiantes permanecen sin clases.

#MañaneraDelPueblo | @mario_delgado, titular de la @SEP_mx, informó que en total 17,4781 escuelas se encuentran en paro en diferentes estados del país:



➡️Chiapas: 2,460 escuelas en paro, 13.07% del total en la entidad

➡️Guerrero: 1,559 escuelas en paro, 14.70% del total en la… pic.twitter.com/y4JTnCVskr — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 9, 2026

El Paro Nacional convocado por la CNTE afecta a 17 mil 471 escuelas en seis entidades de la República mexicana. Esta situación pone en riesgo que el fin del ciclo escolar se lleve a cabo de manera ordenada, pues los alumnos están a solo un mes de recibir sus boletas de calificaciones.

Las entidades afectadas por el Paro Nacional de la CNTE son las siguientes:

Chiapas : 2,460 escuelas en paro

: 2,460 escuelas en paro Guerrero : 1,559 escuelas en paro

: 1,559 escuelas en paro Michoacán : 694 escuelas en paro

: 694 escuelas en paro Zacatecas : 2,095 escuelas en paro

: 2,095 escuelas en paro CDMX: 10 escuelas en paro

¿En qué estados suspenden clases el jueves 18 de junio?

Con motivo del segundo partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Jalisco anunció la suspensión de clases este jueves 18 de junio.

El gobierno de Jalisco, entidad que será sede del partidos del Mundial 2026, anunció la suspensión de clases este 18 de junio, en todos los niveles educativos, en todas las escuelas públicas y privadas dependientes de la SEP.

Con estas medidas, los estudiantes podrán disfrutar del partido México vs Corea del Sur desde la comodidad de su casa y así evitar el caos vial que podría generarse en las inmediaciones del Estadio Guadalajara, debido a la presencia de aficionados.

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