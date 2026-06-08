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Suspenden clases por tormenta tropical Boris; provoca lluvias torrenciales

La tormenta tropical Boris provoca fuertes lluvias en Guerrero y Oaxaca; sus efectos obligaron a suspender clases

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Por: Adriana Pacheco
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